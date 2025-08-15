Як Україні уникнути «голландської хвороби» у гральному бізнесі: уроки з Нідерландів

Урок регулювання ігрового бізнесу в Нідерландах дуже повчальний для України. Як країні не наступити на голландські граблі та стати конкурентною юрисдикцією на ігровій карті ЄС?

Голландська історія

Я хочу розповісти про катастрофу, яку переживає індустрія азартних ігор у Нідерландах у 2024–2025 роках. Це дуже показовий кейс, вартістю від €100 до €200 млн доларів.

Апогей скандалу — серпень 2025 року. Міністерство фінансів Нідерландів оголосило, що щорічні податкові надходження від гемблінгу в поточному році замість прогнозованого зростання можуть знизитися з €1 млрд до €800 млн.

Експерти галузі пов’язують це з підвищенням податкової ставки та обмеженнями, які ввів регулятор галузі для білих організаторів азартних ігор і гравців, які у них грають.

Введення суттєвих обмежень для гравців у білих інтернет-казино призвело до того, що майже мільйон голландців пішли грати на тіньовий офшорний ринок.

Це історія про те, як «разом із водою випадково вилили і дитину».

Це повчальна історія про те, до чого призводить непродумане суцільне «закручування гайок» в індустрії азартних ігор.

Вона про те, як за два роки неуміле регулювання ігрової індустрії, і головне — нерозуміння глибинних закономірностей роботи ринку, призвели не лише до втрат бюджету, але що набагато драматичніше — сьогодні уряд Нідерландів разом із регулятором не знають, як захистити голландців від різного фроду та фінансового шахрайства, бо вони почали грати у сірі казино.

Ігрова математика

Трохи історії, що почалася два роки тому.

У 2023 році населення Нідерландів становило близько 18 млн осіб, приблизно 1,1–1,3 млн з них були зареєстровані в онлайн-казино. У країні високий ВВП на душу населення, низький рівень безробіття, були всі передумови для бурхливого зростання онлайн-гемблінгу. У 2023 році обсяг білого ринку (виручка) становив €3,45 млрд. Близько 5% дорослих жителів країни (звичайний показник по ЄС) грали в азартні ігри онлайн. При цьому 90% з них робили ставки виключно у ліцензованих операторів.

В середині 2024 року через непродумані дії уряду, регулятора і політиків частка білого ринку впала до 49%. Практично це означало, що з кожного євро, витраченого голландцем на онлайн-гемблінг, лише 49 центів припадало на ліцензований ринок, де сплачуються податки (як з боку операторів, так і з боку гравців). Решта 51 цент йде нелегальним операторам — переважно з Кюрасао, офшорної юрисдикції.

В результаті — втрати галузі в 2024 році становили близько €2,1 млрд на рік (за показником виручки), прогнозовані податкові втрати на 2025 рік — мінус €200 млн.

Еволюція хвороби. Що сталося?

До 2020 року ігровий ринок у Голландії існував нелегально. Бюджет країни фактично не отримував жодного цента — доходи йшли в офшори і кримінально-мафіозні структури.

У жовтні 2021 року ринок було легалізовано законом «Про віддалений ігровий бізнес», видано перші 7 ліцензій. З 2021 року після повноцінного ліцензування почали працювати перші онлайн-платформи. Щоб працювати легально, оператор має отримати ліцензію від регулятора (KSA), відповідати правилам AML/KYC (процедури, спрямовані на запобігання відмиванню грошей та комплексної перевірка клієнта, використовувати систему CRUKS (реєстр самоусунення гравців).

Після відкриття ринок побув вільним недовго. Під тиском політиків (в основному лівих) почали вводитися обмеження, часто — необґрунтовані і популістські.

По-перше, законодавці повністю вбили ринок реклами для гемблінгу

Спочатку заборонили «нетаргетовану рекламу», термін якої був юридично розмитий. Потім заборонили все спонсорство, включно зі спортивним. Далі — заборонили ставки на матчі нижчих ліг. Навесні 2024 року ввели повну заборону реклами гемблінгу. Штраф — до 2 млн євро або 10% річного обороту.

При цьому питання навіть стало політичним.

Правопопулістська партія Герта Вілдерса в одному з гасел звинувачувала владу в тому, що вони відібрали фінансування у спорту.

Інші політики для цілей політичного PR подавали позови, оскаржуючи заборони як несумісні з європейським правом.

Навіть футбольні фанати, підбурювані політиками різного ґатунку, на трибунах протестували проти заборони спортивного спонсорства.

По-друге, ввели жорсткі обмеження на ставки та депозити для гравців

З жовтня 2024 року ліміт — €300 для молоді і €700 для дорослих. Перевищення — лише з підтвердженням платоспроможності. Гравець має надати виписку з банку або довідку про доходи.

Куди пішли гравці, які не хотіли проходити «принизливий комплаєнс» та AML? В офшори. Там — без перевірок: можна все і кому завгодно, незважаючи на вік. Нелегальний ринок у Голландії виявився простішим і зручнішим. Влада майже не боролася з офшорами/ нелегальними казино. Понад півмільйона людей пішли туди в перші півроку після нововведень. Зараз там, за різними оцінками, близько мільйона голландців.

Великі міжнародні оператори почали згортати діяльність.

Гравці стали жертвами фішингу — з їх карт пропадали гроші, виграші не виплачувалися. Контролю і відповідальності — нуль.

По-третє, підвищили галузеві податки

У 2023 році — 29%. У 2025 — вже 34,2%, а в 2026 планували 37,8%.

Журналісти назвали це «податковим вбивством галузі». 6 серпня 2025 року голландське управління азартних ігор, після тривалого мовчання, визнало у своєму релізі: «…вища ставка податку на азартні ігри не призвела до збільшення доходів уряду. Незважаючи на підвищення податку на азартні ігри з 30,5% до 34,2%, надходження від нього в першій половині 2025 року скоротилися».

У першому кварталі 2025 року кількість ігрових закладів у Голландії скоротилася на 9%.

У 2024 році ігровий ринок ЄС зростав із середнім темпом +15%, а в Голландії — лише на 4,9%.

За даними провідної міжнародної дослідницької компанії на ринку азартних ігор H2 Gambling, наприкінці 2024 року легальний ринок Голландії впав до 15–20%. 80–85% — офшорний гемблінг. Чиновники були шоковані фінансовими показниками галузі. Виручка індустрії впала з €4 млрд (2023) до €1,47 млрд (2024). У другій половині 2024 — різке падіння: онлайн GGR (Валовий ігровий дохід) –12,3%, казино — мінус 18,5%.

Податки:

2023 — €949 млн

2024 — €1 млрд

Прогноз на 2025 — €800–900 млн.

За даними H2 Gambling, 39% всіх грошей індустрії — у нелегалів.

Базова причина відходу гравців — гіперопіка, обмеження і високе податкове навантаження.

Як ми сказали, головна драма — навіть не втрата податків і спонсорства для спорту. Головне — від 700 тис. до 1 млн громадян Нідерландів тепер грають в нелегальних казино, де їх ніхто не захищає від фінансового шахрайства.

Діагностика «хвороби»

Регулятор допустив помилки, бо не розумів логіки ринку.

Жорстке регулювання + високі податки = відхід гравців у тінь.

Закон Артура Лаффера працює і тут: якщо податки надмірні, дохід бюджету падає. Існує оптимальний рівень оподаткування, при якому податкові надходження до бюджету досягають максимуму. Підвищення податкових ставок понад цей рівень призводить до зниження податкових надходжень. Це цитата з підручника з макроекономіки.

До речі, схожа історія була і в Британії. За даними Betting and Gambling Council у Великій Британії спроба підняти податки призвела до зростання тіньового ринку до £2,7 млрд і міграції в офшорний гемблінг близько 1,5 млн британців.

Урок простий: надто високі ставки податків = програш держави і ще більша вразливість гравців. Надмірне регулювання веде до тінізації галузі і збитків державного бюджету.

Голландська влада зосередилася лише на захисті гравців і контролю білих операторів, забувши про боротьбу з нелегалами.

Результат — масовий відтік гравців у нелегальні офшорні казино, і Голландія більше не здатна захистити своїх «нелегальних» гравців від шахрайства.

Мішель Гротхойзен, голова Королівського управління азартних ігор Нідерландів (KSA), публічно заявив, що підвищення податків на азартні ігри суперечить іншій політичній цілі — наданню гравцям більшого захисту.

Визнання помилки — перший крок.

Але повернути гравців значно складніше, ніж втратити.

У 2025 році Голландія намагається відіграти назад. Деякі кроки вже зроблені: наприклад, виграші до €449 вже звільнені від податків. Крім того, вже обговорюється повернення спортивного спонсорства. Як швидко їхній ринок повернеться в норму — побачимо.

Конкуренція між країнами

Свіжа голландська історія піднімає ще одне питання — конкуренція між країнами. Тому що частина голландців перейшла грати у німецькі та бельгійські казино.

Конкуренція між юрисдикціями йде не лише за айтішників і фінтех, а й за гемблінг. Мальта, Острів Мен, Джерсі, Латвія, Канада, країни ЄС, в Україні — рф, активно приваблюють гравців.

Базові правила гри на глобальному ринку зрозумілі. Їх два.

Перше. Якщо одна країна робить супержорсткі умови гри у своїй юрисдикції, гравці йдуть в іншу.

Друге. Якщо ти вводиш великі податки на операторів ринку і на доходи тих, хто виграє, більшість гравців поступово піде грати в інші юрисдикції — нелегальні або сусідні. Де податки менше.

Очевидно, що країни будуть далі конкурувати між собою умовами ведення ігрового бізнесу. Це надто ласий шматок для бюджетів країн. Валова виручка ігрового ринку ЄС — €123,4 млрд. Лідерами за показником виручки в Єврозоні є Італія (€21,0 млрд), Німеччина (€14,4 млрд), Франція (€14,0 млрд). Далі — йдуть Іспанія (€1,45 млрд), Бельгія (€1,7 млрд), Данія (€0,97 млрд). Британія (не входить у ЄС) дає €19,8 млрд виручки у секторі азартних ігор.

У 2024 році індустрія азартних ігор в ЄС сплатила €3,8 млрд у вигляді податків.

Темп зростання +15% на рік. Кількість користувачів ігрового ринку в ЄС вже досягла 38,6 млн. За них іде конкуренція.

І Україна точно не повинна стояти осторонь від усіх цих процесів. Вона повинна вміти конкурувати за СВОЮ долю на ринках ЄС.

Виручка української галузі в 2024 році становила 59,6 млрд грн на рік (приблизно $1,4 млрд).

У індустрії є колосальний потенціал зростання за рахунок подолання нелегального ринку. У нас вже достатньо ліцензованих операторів, сотні тисяч гравців, але легальний ринок щодня втрачає за рахунок росту нелегального сегменту.

У 2021 році виручка становила — 1,1 млрд грн, у 2022 році — 3,6 млрд грн, у 2023 році — 57,17 млрд грн, у 2024 — 59,61 млрд грн. У 2025 році зростання сповільниться. Причина — та сама. Нелегальні (переважно російські) казино блокуються дуже повільно. Російські казино, що працюють на території українського інтернету, досі нагадують гідру, у якої відрубають щупальця, а потім дуже швидко виростають нові. Після блокування — закриті російські ігрові бренди мігрують на нові заздалегідь підготовлені «дзеркальні» сайти з подібними доменними іменами. І все повторюється знову.

Пов’язані з рф казино досі «пилососять» гроші українців, але що найприкріше у нашому кейсі — росіяни під час війни можуть цілком використовувати гравців нелегальних казино в диверсійних цілях. Ті, хто програв багато, схильні шукати спосіб швидко відігратися. Таких легше вербувати.

Тому ліквідація тіньових онлайн-казино — завдання не лише економічне. Воно також іє питання національної безпеки.

Сьогодні близько 30–45% — це гроші, які проходять повз бюджет України. Це обсяг чорного ринку.

Якщо ефективно боротися з нелегальними казино, галузь може давати додатково 10–12 млрд грн податків щороку — це, наприклад, бюджет, який співставний з усіма витратами Міністерства у справах ветеранів України на 2025 рік (5,783 млрд). Або для порівняння загальний обсяг бюджету Миколаєва — 5,414 млрд грн.

Важливо прийняти, що ігровий ринок — не ворог, а ресурс для держави.

Громадяни гратимуть у будь-якому разі. Число гравців приблизно постійне для кожної юрисдикції. Але питання в тому, де, у кого і на яких умовах гратимуть українці? Ми не хочемо, щоб українці грали на російських сайтах або сайтах, зроблених російськими компаніями. Ми хочемо білий ринок, коли українці грають на офіційних сайтах.

Для боротьби з відтоком українського трафіку і грошей на російські платформи потрібен комплексний підхід і, головне, — фінансування. Тому що йдеться про створення високоінтелектуальних унікальних IT-продуктів, які «відловлюють» і допомагають блокувати нелегальні казино. Багатьом країнам так і не вдалося зробити такий софт. Україна з нинішнім рівнем цифровізації та IT-експертизи в держсекторі цілком може підняти цю гирю, ставши новим бенчмарком для інших країн.

Якщо ж чорні казино в українському інтернеті закриватимуться повільно, а всі зусилля регуляторів і законодавців будуть сконцентровані лише на тому, як суттєво ускладнити бізнес білим українським операторам, все відбуватиметься за описаним вище сценарієм Голландії.

Головний руйнівник білої галузі — тінь. І саме боротьба з тінню є пріоритетом регулювання, бо вона дає швидкий економічний ефект для держави.

«Тінь, як систематично пише один із депутатів, — поживна база корупції і «кришування». Знищимо тінь — корупціонерам і «кришувальника» не буде чим живитись. З цим важко не погодитись.

Якщо ж боротьба з чорним ринком саботується або недофінансується державою, логічно, що зростання білої галузі ви не побачите. Відповідно — не буде зростання податків, не буде подальшої зміни ландшафту галузі. І тоді шампанське будуть відкорковувати інші. За таким сценарієм зростання відбудеться на рахунках тих, хто «грав» і грає на боці «чорних». Тих, хто настирливо в Україні відстоює інтереси російського ігрового бізнесу. Повірте, таких лобістів інтересів росіян — ще багато.

Україна сьогодні на роздоріжжі, і вона повинна зробити свій вибір.

У цьому контексті у нас, як у лідера галузі — Асоціації, великі надії і навіть over-очікування. З квітня в країні новий прогресивний регулятор Play.City, під патронатом Мінцифри і команди Михайла Федорова. Ми дуже сподіваємося, що у нового регулятора вийде «хакнути» стару корупційну систему — змінити правила, які роками вибудовувалися російськими гемблінговими конторами в Україні. Росіяни довго домінували на українському ринку. Але їх епоха закінчилась. Велика частина з них вже втратила офіційні ліцензії в Україні. Деякі, корумпуючи суди, пробують залишитись на цьому ринку та пробують залишити арештовані активи.

Питання зачистки цього ринку від росіян, які правлять бал в українському чорному сегменті — лише питання часу.

Українська індустрія азартних ігр вже пише нову книжку. Де білі починають і мають перемогти в цій великій шаховій партії.