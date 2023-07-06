Мировые цены на рис могут значительно возрасти: с чем это связано

Цены на рис в мире могут резко возрасти, поскольку неблагоприятные условия и льготы индийских ферм угрожают поставкам. Стоимость риса сейчас выше 11 лет, но она будет расти и дальше после того, как Индия перешла к повышению выплат фермерам, а альтернативные продукты питания также прибавили в цене.

Об этом пишет издание Reuters.

На Индию приходится более 40% мирового экспорта риса, который составил 56 миллионов тонн в 2022 году, но низкие запасы означают, что любое сокращение поставок поднимет цены на продовольствие из-за вторжения России в Украину в прошлом году и нестабильной погоды.

"Индия была самым дешевым поставщиком риса. Поскольку индийские цены выросли из-за новой минимальной цены поддержки, другие поставщики также начали повышать цены", — сказал Кришна Рао, президент Ассоциации экспортеров риса (REA).

Издание сообщает, что рис является основным продуктом питания более 3 миллиардов человек, и почти 90% урожая выращивается в Азии. Однако из-за изменения климата в этом регионе уменьшается количество осадков, что негативно влияет на урожай, поскольку рисовые культуры очень зависимы от воды. Согласно правительственным данным Индии, посев летнего риса уже сократился на 26%.

Ввиду этого цены на рисовые культуры могут вырасти на 20%.

По информации издания, к концу 2023/24 года глобальные запасы риса упадут до шестилетнего минимума в 170,2 миллиона тонн из-за падения запасов в ведущих производителях в Китае и Индии, что также отразится на росте стоимости. Экспортные цены в Таиланде и Вьетнаме уже выросли до более чем двухлетнего максимума.

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