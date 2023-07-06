Світові ціни на рис можуть значно зрости: з чим це пов'язано

Ціни на рис у світі можуть різко зрости, оскільки не сприятливі погодні умови та пільги індійських ферм загрожують постачанню. Вартість рису наразі є найвищою за 11 років, але вона зростатиме і далі після того, як Індія перейшла до підвищення виплат фермерам а альтернативні продукти харчування також додали у ціні.

Про це пише видання Reuters.

На Індію припадає понад 40% світового експорту рису, який становив 56 мільйонів тонн у 2022 році, але низькі запаси означають, що будь-яке скорочення поставок підніме ціни на продовольство через вторгнення Росії в Україну минулого року та нестабільну погоду.

"Індія була найдешевшим постачальником рису. Оскільки індійські ціни зросли через нову мінімальну ціну підтримки, інші постачальники також почали підвищувати ціни", — сказав Крішна Рао, президент Асоціації експортерів рису (REA).

Видання повідомляє, що рис є основним продуктом харчування для понад 3 мільярдів людей, і майже 90% врожаю вирощується в Азії. Проте, через зміну клімату в цьому регіоні зменшується кількість опадів, що негативно впливає на врожай, оскільки рисові культури дуже залежні від води. Згідно з урядовими даними Індії, посів літнього рису вже скоротився на 26%.

Зважаючи на це, ціни на рисові культури можуть зрости на 20%.

За інформацією видання, до кінця 2023/24 року глобальні запаси рису впадуть до шестирічного мінімуму в 170,2 мільйона тонн через падіння запасів у провідних виробниках в Китаї та Індії, що також відобразиться на зростанні вартості. Експортні ціни в Таїланді та В’єтнамі вже зросли до більш ніж дворічного максимуму.

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