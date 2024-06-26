Налоговая получит доступ к банковским счетам украинцев за границей

Государственная налоговая служба Украины получила положительную оценку Глобального форума ОЭСР по зрелости системы управления информационной безопасностью и обмену информацией для налоговых целей.

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Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

"Государственная налоговая служба как компетентный орган Украины 26 июня 2024 года получила одобренный Глобальным Форумом ОЭСР Отчет о зрелости системы управления информационной безопасностью в Украине по результатам прохождения оценки соблюдения конфиденциальности и защиты информации для целей автоматического обмена информацией", - говорится в сообщении.

Как пояснил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, Украина готова на техническом и законодательном уровне к подключению систем CRS/CbC. Это означает, что в ГНС в ближайшее время появится информация о состоянии банковских счетов резидентов Украины за рубежом, а также целый ряд финансовой информации об участниках международных групп компаний в разрезе иностранных юрисдикций по уплате налогов, объемов доходов, видов деятельности, численности работающих и многое другое.

"Продолжаем выполнение Плана действий BEPS и движение к Евроинтеграции. Продолжение следует..." – добавил он.

Отмечается, что оценка проходила в несколько этапов, начиная с 2019 года, а финальный этап проходил с 11 по 14 декабря 2023 года.

Особое внимание было уделено процессам обмена информацией, защите конфиденциальности, управлению рисками, вопросам логического и физического контроля доступа, подходам к обеспечению кибербезопасности.

Также сообщается, что на июнь 2024 года уже более 115 юрисдикций являются участниками международного многостороннего автоматического обмена информацией. Украина обязалась начать автоматический обмен в сентябре 2024 года.

Напомним, по итогам мая поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 99,8 млрд грн, что превысило план на 6,6%, то есть 6,2 млрд грн.

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