Податкова отримає доступ до банківських рахунків українців за кордоном

Державна податкова служба України отримала позитивну оцінку Глобального форуму ОЕСР щодо зрілості системи управління інформаційною безпекою та обміну інформацією для податкових цілей.

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Про це повідомляє пресслужба ДПС.

"Державна податкова служба як компетентний орган України 26 червня 2024 року отримала схвалений Глобальним Форумом ОЕСР Звіт щодо зрілості системи управління інформаційною безпекою в Україні за результатами проходження оцінювання щодо дотримання конфіденційності та захисту інформації для цілей автоматичного обміну інформацією", - йдеться в повідомленні.

Як пояснив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, Україна готова на технічному і законодавчому рівні до підключення систем CRS/CbC. Це означає, що у ДПС найближчим часом зʼявиться інформація про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном, а також цілий ряд фінансової інформації про учасників міжнародних груп компаній в розрізі іноземних юрисдикцій щодо сплати податків, обсягів доходів, видів діяльності, чисельності працюючих та багато іншого.

"Продовжуємо виконання Плану дій BEPS та рух до Євроінтеграції. Далі буде…" – додав він.

Зазначається, що оцінювання проходило в кілька етапів, починаючи з 2019 року, а фінальний етап відбувався з 11 по 14 грудня 2023 року.

Особливу увагу було приділено процесам обміну інформацією, захисту конфіденційності, управління ризиками, питанням логічного та фізичного контролю доступу, підходів до забезпечення кібербезпеки.

Також повідомляється, що станом на червень 2024 року вже понад 115 юрисдикцій є учасниками міжнародного багатостороннього автоматичного обміну інформацією. Україна зобов'язалася розпочати автоматичний обмін вже у вересні 2024 року.

Нагадаємо, за підсумками травня надходження платежів від Державної податкової служби становили 99,8 млрд грн, що перевищило план на 6,6%, тобто 6,2 млрд грн.

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