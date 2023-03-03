Не 3 тысячи гривен. В Минюсте назвали обновленную месячную стоимость содержания одного пленного

На содержание одного российского военнопленного тратится около 10 тыс. грн в месяц. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая.

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По ее словам, о такой сумме свидетельствуют итоги 2022 года. В эту стоимость входит обеспечение лагеря, с зарплатами и коммунальными расходами.

Также Высоцкая отметила, что стоимость содержания заключенных в СИЗО в 2021 году обошлась в 130 тыс. гривен. В прошлом году такие подсчеты не подводили.

"Соответственно, на одного удерживаемого – тоже около 11 тыс. грн в месяц. Мало чем отличается", – сказала замминистра.

Напомним, в июне 2022 года министр юстиции Украины Денис Малюска отмечал, что на содержание одного пленного оккупанта нужно 3 тыс. грн ежемесячно. Теперь его заместительница отметила, что в ту сумму учитывали расходы на питание и коммунальные услуги, однако прошлый подсчет груб, потому что не включал оплату труда персонала, охраны, конвоя и другие расходы.