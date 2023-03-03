Не 3 тисячі гривень. У Мінʼюсті назвали оновлену місячну вартість утримання одного полоненого

На утримання одного російського військовополоненого витрачається близько 10 тис. грн на місяць. Про це повідомила заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька.

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За її словами, про таку суму свідчать підсумки 2022 року. У цю вартість входить забезпечення табору, з зарплатами та комунальними витратами.

Також Висоцька зазначила, що вартість утримання ув’язнених в СІЗО у 2021 році обійшлася в 130 тис. гривень. Торік такі підрахунки не підводили.

"Відповідно, на одного утримуваного – теж близько 11 тис. грн на місяць. Мало чим відрізняється", – сказала заступниця міністра.

Нагадаємо, в червні 2022 року міністр юстиції України Денис Малюська зазначав, що на утримання одного полоненого окупанта потрібно 3 тис. грн щомісяця. Тепер його заступниця зауважила, що в ту суму враховували витрати на харчування й комунальні послуги, однак минулий підрахунок грубий, бо не включав оплату праці персоналу, охорони, конвою та інші витрати.