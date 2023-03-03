- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
Не 3 тисячі гривень. У Мінʼюсті назвали оновлену місячну вартість утримання одного полоненого
На утримання одного російського військовополоненого витрачається близько 10 тис. грн на місяць. Про це повідомила заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька.
За її словами, про таку суму свідчать підсумки 2022 року. У цю вартість входить забезпечення табору, з зарплатами та комунальними витратами.
Також Висоцька зазначила, що вартість утримання ув’язнених в СІЗО у 2021 році обійшлася в 130 тис. гривень. Торік такі підрахунки не підводили.
"Відповідно, на одного утримуваного – теж близько 11 тис. грн на місяць. Мало чим відрізняється", – сказала заступниця міністра.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, в червні 2022 року міністр юстиції України Денис Малюська зазначав, що на утримання одного полоненого окупанта потрібно 3 тис. грн щомісяця. Тепер його заступниця зауважила, що в ту суму враховували витрати на харчування й комунальні послуги, однак минулий підрахунок грубий, бо не включав оплату праці персоналу, охорони, конвою та інші витрати.