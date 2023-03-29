Нефть дорожает из-за опасений по поводу остановки экспорта из Курдистана

29 марта цены на нефть выросли, ведь остановка экспорта из Иракского Курдистана вызвала обеспокоенность по поводу сокращения поставок, в то же время опасения по поводу глобального банковского кризиса уменьшились - сообщило международное агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 42 цента (на 0,53%) до $79,07 за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 60 центов (0,82%) до $73,80 за баррель.

"Обеспокоенность по поводу сокращения поставок из иракского Курдистана и облегчения на финансовых рынках, озабоченных потрясениями в банковском секторе, продолжают повышать аппетит инвесторов к риску", - объяснил аналитик по сырьевым товарам в Rakuten Securities Сатору Йошиду.

"Ожидание того, что Федеральная резервная система США сохранит осторожную позицию по повышению процентных ставок из-за банковского стресса, также усилили надежды на укрепление мировой экономики и спроса на нефть", - добавил аналитик по сырьевым товарам в Rakuten Securities Сатору Йошида.

Банк Barclays заявил 28 марта 2023 года, что любое длительное прекращение курдского экспорта до конца года будет означать рост цены на нефть марки Brent в 2023 году на 3 доллара за баррель по сравнению с ее прогнозом в 92 доллара за баррель в 2023 году.

Заметим, что вчера, 28 марта 2023,после стремительного роста цена на нефть снизилась до максимальных за последние две недели отметок.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,36% – до 77,84 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 0,04% – до 72,78 долларов за баррель.

На предыдущей сессии цены на нефть поднялись. Стоимость выросла на 4-5%. Это произошло после остановки экспорта нефти из Иракского Курдистана через Турцию. Так, 25 марта 2023 года половина мировых поставок нефти (450 тыс баррелей в сутки) прекратились после победы Ирака в Международном арбитражном суде, который подтвердил, что для транспортировки нефти из Турции необходимо согласие Багдада.

Отметим, что 20 марта 2023 стоимость нефти упала до уровня 2021 года. Такие падения произошли после начавшихся 10 марта громких банкротств американских банков и кризиса в европейском банке Credit Suisse. Снижение цены на нефть все же произошло, несмотря на то, что крупнейший швейцарский банк UBS купил второй кредитор страны Credit Suisse, пытаясь остановить распространение банковского кризиса.