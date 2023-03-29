Нафта дорожчає через побоювання щодо зупинки експорту з Курдистану

29 березня ціни на нафту зросли, адже зупинка експорту з Іракського Курдистану викликала занепокоєння щодо скорочення поставок, водночас побоювання щодо глобальної банківської кризи зменшилися - повідомило міжнародне агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 42 центи (на 0,53%) до $79,07 за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 60 центів (0,82%) до $73,80 за барель.

"Занепокоєння з приводу скорочення поставок з іракського Курдистану і полегшення на фінансових ринках, стурбованих потрясіннями в банківському секторі, продовжують підвищувати апетит інвесторів до ризику", - пояснив аналітик із сировинних товарах в Rakuten Securities Сатору Йошида.

"Очікування того, що Федеральна резервна система США збереже обережну позицію щодо підвищення процентних ставок через банківський стрес, також посилили надії на зміцнення світової економіки і попиту на нафту", - додав аналітик із сировинних товарах в Rakuten Securities Сатору Йошида.

Банк Barclays заявив 28 березня 2023 року, що будь-яке тривале припинення курдського експорту до кінця року означатиме зростання ціни на нафту марки Brent у 2023 році на 3 долари за барель порівняно з її прогнозом у 92 долари за барель у 2023 році.

Зауважимо, що вчора, 28 березня 2023 року, ціна на нафту після стрімкого зростання знизилася до максимальних за останні два тижні позначок.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,36% - до 77,84 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 0,04% - до 72,78 доларів за барель.

На попередній сесії ціни на нафту піднялися. Вартість зросла на 4-5% Це трапилося після зупинки експорту нафти з Іракського Курдистану через Туреччину. Так 25 березня 2023 року половина світових поставок нафти (450 тис барелів на добу) припинилися після перемоги Іраку у Міжнародному арбітражному суді, який підтвердив, що для транспортування нафти з Туреччини необхідна згода Багдада.

Зазначимо, що 20 березня 2023 року вартість нафти впала до рівня 2021 року. Такі падіння трапилися після гучних банкрутств американських банків, що почалися 10 березня, та кризи в європейському банку Credit Suisse. Зниження ціни на нафту все-таки відбулося, незважаючи на те, щонайбільший швейцарський банк UBS купив другий кредитор країни Credit Suisse, намагаючись зупинити поширення банківської кризи.