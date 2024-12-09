Объемы украинского экспорта все еще не дотягивают до довоенного уровня

По данным Национального банка, 46,35 млрд долларов заработала Украина на экспорте товаров и услуг за 10 месяцев 2024 года.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

Украина наращивает экспорт товаров

Отмечается, что экспорт товаров и услуг в 2024 году принес 46,35 млрд долларов, что на 10% больше, чем за такой же период в прошлом году.

По данным аналитиков, подавляющее большинство заработанного — 70% или 32,25 млрд долларов приходится на товары. Меньше трети или 14,09 млрд долларов — это экспорт услуг.

"Несмотря на постепенный рост, общие объемы экспорта все еще не дотягивают до уровня 2021 года. По сравнению с 2021 годом, экспорт на 29% меньше — тогда он составил 65,15 млрд долл.", — отмечают в "Опендатабот".

Там добавляют, что 44% всего экспорта Украины в этом году — это продовольственные товары и сырье для их изготовления (на 14% больше, чем в прошлом году). В основном речь идет о сельскохозяйственном секторе.

Также на 14% за год вырос экспорт металлов: до 3,78 млрд грн. На данный момент приходится 8% всего украинского экспорта.

Аналитики констатируют, что объем экспортируемых товаров вырос на 12,7% по сравнению с прошлым годом, но это еще в 1,6 раза меньше, чем в 2021 году.

"Экспорт услуг в этом году составил 14,09 млрд долл. Это на 4% больше, чем в прошлом, но на такой же процент меньше к 2021 году", — подчеркивают аналитики", — отмечают аналитики.

ИТ сектор приносит $530 млн ежемесячно

По данным "Опендатабота", 37,7% составила доля ИТ сектора среди всех услуг Сумма заработанного украинскими айтовцами уменьшилась за год на 4,4% и составляет 5,31 млрд грн.

"В этом году в месяц ИТ-экспорт приносил 530 млн долл. К сравнению, в прошлом году этот показатель был на уровне 555 млн долл. Наиболее прибыльным для ИТ-экспорта был 2022 год — 600 млн долларов.

Отметим, что украинский IT-сектор остается крупнейшим экспортером услуг в Украине, обеспечивая 38% в структуре экспорта услуг. В то же время отрасль продолжает сталкиваться с вызовами, в том числе спадом объемов экспорта и уменьшением доли в ВВП.