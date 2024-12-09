Обсяги українського експорту все ще не дотягують до довоєнного рівня

За даними Національного банку, 46,35 млрд доларів заробила Україна на експорті товарів та послуг за 10 місяців 2024 року. Близько 63% усіх вивезених товарів — це продовольчі товари та сировина для їх виготовлення, а серед наданих за кордон послуг переважає частка ІТ.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

Україна нарощує експорт товарів

Зазначається, що експорт товарів та послуг у 2024 році приніс 46,35 млрд доларів, що на 10% більше, ніж за такий самий період минулого року.

За даними аналітиків, переважна більшість заробленого — 70% або 32,25 млрд доларів припадає на товари. Менше третини або ж 14,09 млрд доларів — це експорт послуг.

"Попри поступове зростання загальні обсяги експорту все ще не дотягують до рівня 2021 року. У порівнянні з 2021 роком, експорт на 29% менший — тоді він склав 65,15 млрд дол", - зауважують в "Опендатабот".

Там додають, що 44% від усього експорту України цьогоріч — це продовольчі товари та сировина для їх виготовлення (на 14% більше, ніж минулого року). Переважно, йдеться про сільськогосподарський сектор.

Також на 14% за рік зріс експорт металів: до 3,78 млрд грн. Наразі на цю сферу припадає 8% від усього українського експорту.

Аналітики констатують, що обсяг експортованих товарів зріс на 12,7% порівняно з минулим роком, але це все ще у 1,6 рази менше, ніж у 2021 році.

"Експорт послуг цьогоріч склав 14,09 млрд дол. Це на 4% більше, ніж минулоріч, але на такий же відсоток менше до 2021", - підкреслюють аналітики", - зауважують аналітики.

ІТ сектор приносить $ 530 млн щомісяця

За даними "Опендатабот", 37,7% склала частка ІТ сектору серед усіх послуг. Сума заробленого українськими айтівцями зменшилась за рік на 4,4% та складає 5,31 млрд грн.

"Цьогоріч на місяць ІТ-експорт приносив 530 млн дол. До порівняння, торік цей показник був на рівні 555 млн дол. Найбільш прибутковим для ІТ-експорту був 2022 рік — 600 млн доларів.

Зауважимо, український IT-сектор залишається найбільшим експортером послуг в Україні, забезпечуючи 38% у структурі експорту послуг. Водночас галузь продовжує стикатися з викликами, зокрема спадом обсягів експорту та зменшенням частки у ВВП.