ОЭСР выделяет Украине 285 тысяч евро: на что пойдут деньги

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) объявила о своем решении поддержать Украину, покрыв из собственного бюджета ее взносы на 2024 год и партнерское собрание ряда своих органов.

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Об этом сообщает Минэкономики.

Кроме того, ОЭСР погасит задолженность Украины за 2022 и предыдущие годы. Общая сумма поддержки составит около 285 тысяч евро.

Эти средства пойдут на уплату вкладов Украины в Международный транспортный форум, Комитет стали, Семенные схемы ОЭСР и Глобальный форум по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей.

Также будут покрыты партнерские взносы за Комитет по вопросам конкуренции, Комитет публичного управления, Комитет по вопросам МСП и предпринимательства, Инклюзивный механизм инициативы по размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения,

Инвестиционный комитет на расширенной сессии и Рабочая группа по борьбе со взяточничеством.

"Приобретение членства в ОЭСР и дальнейшее углубление нашего сотрудничества является сегодня одним из приоритетов для Украины. С ОЭСР мы сосредоточены на инвестиционных стимулах, содействии инвестициям и дерегуляции, расширении поддержки EКА в Украине и их покрытии 100% инвестиционных рисков и переклассификации группы риска нашей страны группы 7 назад в группу 6, чтобы сделать страхование рисков доступнее", — отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Какие направления работы Украины и ОЭСР

Как сообщают в Минэкономики, стороны договорились сосредоточиться на двух основных направлениях работы по развитию инвестиционного потенциала:

Разработка и внедрение политики стимулирования инвестиций, отвечающей лучшим практикам и рекомендациям ОЭСР;

Содействие инвестициям, в том числе путем улучшения и оптимизации регуляторной среды для инвестиций на национальном и региональном уровнях.

Минэкономики будет выступать координатором указанного сотрудничества и проведение соответствующей работы в рамках этого проекта.

Напомним, Украина заинтересована в расширении участия в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и надеется получить дорожную карту для получения полного членства в этой организации.

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