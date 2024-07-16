ОЕСР виділяє Україні 285 тисяч євро: на що підуть кошти

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) оголосила про своє рішення підтримати Україну, покривши з власного бюджету її внески на 2024 рік та партнерські збори для низки своїх органів.

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Про це повідомляє Мінекономіки.

Крім того, ОЕСР погасить заборгованість України за 2022 рік та попередні роки. Загальна сума підтримки складе майже 285 тисяч євро.

Ці кошти підуть на сплату внесків України до Міжнародного транспортного форуму, Комітету сталі, Насіннєвих схем ОЕСР та Глобального форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей.

Також буде покрито партнерські внески за Комітет з питань конкуренції, Комітет публічного урядування, Комітет з питань МСП та підприємництва, Інклюзивний механізм ініціативи щодо розмивання податкової бази та виведення прибутку з-під оподаткування,

Інвестиційний комітет на розширеній сесії та Робочу групу з питань боротьби з хабарництвом.

"Набуття членства в ОЕСР та подальше поглиблення нашої співпраці є сьогодні одним із пріоритетів для України. Із ОЕСР ми зосереджені на інвестиційних стимулах, сприянні інвестиціям та дерегуляції, розширенні підтримки EКA в Україні та їхньому покритті 100% інвестиційних ризиків і перекласифікації групи ризику нашої країни з групи 7 назад до групи 6, щоб зробити страхування ризиків більш доступним", – зазначила міністр економіки України Юлія Свириденко.

Які напрямки роботи України та ОЕСР

Як повідомляють в Мінекономіки, сторони домовились зосередитись на двох основних напрямках роботи з розбудови інвестиційного потенціалу:

Розробка та впровадження політики стимулювання інвестицій, що відповідає кращим практикам та рекомендаціям ОЕСР;

Сприяння інвестиціям, у тому числі шляхом покращення та оптимізації регуляторного середовища для інвестицій на національному та регіональному рівнях.

Мінекономіки виступатиме координатором зазначеної співпраці та проведення відповідної роботи в рамках цього проєкту.

Нагадаємо, Україна зацікавлена в розширенні участі в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та сподівається отримати дорожню карту для набуття повного членства в цій організації.

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