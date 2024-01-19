Правительство ограничило продажу сигарет и алкоголя в Duty Free

19 января Кабинет Министров принял решение, которое поможет ликвидировать схемы уклонения от уплаты налогов при реализации табачных изделий и алкогольных напитков в магазинах беспошлинной торговли Duty Free.

Об этом сообщили в министерстве финансов.

Правительственное решение предусматривает введение эффективного контроля за ограничениями на реализацию табачных изделий и алкогольных напитков одному лицу в течение суток во время действия военного положения.

Как сообщил представитель ВР Тарас Мельничук, утвержден порядок обмена информацией между Государственной пограничной службой, Государственной налоговой службой, Государственной таможенной службой и субъектами хозяйствования, имеющими разрешения на открытие и эксплуатацию магазинов беспошлинной торговли. .

Согласно принятым изменениям, для четкого отслеживания продажи количества товаров одному покупателю купить алкогольные напитки и табачные изделия в магазинах беспошлинной торговли можно только при наличии паспорта.

Добавим, что разрешенный объем продаж одному лицу в сутки не превышает 50 сигарет или 10 сигар или 20 сигарил (весом не более 3 граммов каждая) или 50 граммов табака, или эти изделия в наборе общим весом более 50 граммов.

Кроме того, таким магазинам запрещается продажа одному лицу в течение суток более 2 литров напитков с содержанием спирта не более 22% или более 1 литра крепких (с содержанием спирта более 22%) напитков.

Напомним, указанные изменения в законодательстве вступили в силу 1 октября прошлого года. Сам закон был принят еще 10 августа. Как отмечал тогда его основной автор, заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк, благодаря этому закону будет закрыта одна из крупнейших схем по легализации теневого рынка подакцизных товаров и позволит направить в госбюджет около 5-7 миллиардов гривен ежегодно.