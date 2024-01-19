Уряд обмежив продаж цигарок та алкоголю у Duty Free

19 січня Кабінет міністрів прийняв рішення, яке допоможе ліквідувати схеми ухилення від сплати податків при реалізації тютюнових виробів та алкогольних напоїв у магазинах безмитної торгівлі Duty Free.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

Урядове рішення передбачає введення ефективного контролю за обмеженнями на реалізацію тютюнових виробів і алкогольних напоїв одній особі протягом однієї доби під час дії воєнного стану.

Як повідомив представник ВР Тарас Мельничук, було затверджено порядок обміну інформацією між Державною прикордонною службою, Державною податковою службою, Державною митною службою та суб’єктами господарювання, що мають дозволи на відкриття та експлуатацію магазинів безмитної торгівлі.

Згідно прийнятих змін, для чіткого відстеження продажу кількості товарів одному покупцеві купити алкогольні напої та тютюнових виробів у магазинах безмитної торгівлі можна лише за наявності паспорта.

Додамо, що дозволений обсяг продажу одній особі за добу не перевищує 50 сигарет або 10 сигар або 20 сигарил (вагою не більше 3 грамів кожна) або 50 грамів тютюну, або ці вироби в наборі загальною вагою понад 50 грамів.

Крім того, таким магазинам забороняється продаж одній особі протягом однієї доби більше 2 літрів напоїв із вмістом спирту не більше 22% або більше 1 літру міцних (із вмістом спирту більше 22%) напоїв.

Нагадаємо, зміни в законодавстві, які набрали чинності 1 жовтня минулого року, вже встановлювали заборону продажу в магазинах Duty Free спрямовані на протидію нелегальному обігу підакцизних товарів, що обходять оподаткування.

Закон був прийнятий у другому читанні 10 серпня. Як зазначав тоді його основний автор, заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, завдяки цьому закону буде закрито одну з найбільших схем по легалізації тіньового ринку підакцизних товарів і дозволить направити у держбюджет близько 5-7 мільярдів гривень щорічно.