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Кабмин упростил правила закупок во время войны: что разрешено покупать без тендеров
Кабинет министров принял постановление, разрешающее проводить отдельные закупки без открытых торгов для нужд обороны, энергетики и восстановления инфраструктуры. Об этом сообщает Минреинтеграция.
В частности, постановление разрешает проводить закупки без открытых торгов для проведения мероприятий по защите объектов энергетического, ядерного, угольного, нефтегазового секторов и железнодорожной инфраструктуры.
Также разрешено проводить закупки без открытых торгов для ремонта и восстановления техники Укрзализныци в рамках договора совместной деятельности, направленного на укрепление обороноспособности страны.
Кроме того, закупки без открытых торгов можно проводить для строительства военных сооружений, выполнения мобилизационных задач, задач территориальной обороны, а также выполнения договоров с ограниченным доступом для нужд Вооруженных Сил, других военных формирований, правоохранительных органов, ГСЧС и высших военных учебных заведений.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Постановление действует во время военного положения в Украине и в течение 90 дней после его завершения.
Добавим, что в 2023 году Кабинет министров также внес изменения в правила проведения открытых торгов во время публичных закупок. Следовательно, если на торги представлено два или более тендерных предложений, они будут производиться с использованием трехраундовых аукционов. Если же подано только одно предложение, электронный аукцион не будет применяться автоматически, но заказчик может принять решение о его проведении.
Кроме того, была предоставлена возможность участия в закупках участникам, активы которых переданы в управление АРМА, и обеспечена возможность проведения Государственной уголовно-исполнительной службой закупок с использованием электронного каталога.
Фото: ua.depositphotos.com