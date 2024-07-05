Кабмин упростил правила закупок во время войны: что разрешено покупать без тендеров

Кабинет министров принял постановление, разрешающее проводить отдельные закупки без открытых торгов для нужд обороны, энергетики и восстановления инфраструктуры. Об этом сообщает Минреинтеграция.

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В частности, постановление разрешает проводить закупки без открытых торгов для проведения мероприятий по защите объектов энергетического, ядерного, угольного, нефтегазового секторов и железнодорожной инфраструктуры.

Также разрешено проводить закупки без открытых торгов для ремонта и восстановления техники Укрзализныци в рамках договора совместной деятельности, направленного на укрепление обороноспособности страны.

Кроме того, закупки без открытых торгов можно проводить для строительства военных сооружений, выполнения мобилизационных задач, задач территориальной обороны, а также выполнения договоров с ограниченным доступом для нужд Вооруженных Сил, других военных формирований, правоохранительных органов, ГСЧС и высших военных учебных заведений.

Постановление действует во время военного положения в Украине и в течение 90 дней после его завершения.

Добавим, что в 2023 году Кабинет министров также внес изменения в правила проведения открытых торгов во время публичных закупок. Следовательно, если на торги представлено два или более тендерных предложений, они будут производиться с использованием трехраундовых аукционов. Если же подано только одно предложение, электронный аукцион не будет применяться автоматически, но заказчик может принять решение о его проведении.

Кроме того, была предоставлена возможность участия в закупках участникам, активы которых переданы в управление АРМА, и обеспечена возможность проведения Государственной уголовно-исполнительной службой закупок с использованием электронного каталога.

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