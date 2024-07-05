Уряд спростив правила закупівель під час війни: що дозволено купувати без тендерів

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє проводити окремі закупівлі без відкритих торгів для потреб оборони, енергетики та відновлення інфраструктури. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

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Зокрема, постанова дозволяє проводити закупівлі без відкритих торгів для проведення заходів щодо захисту об'єктів енергетичного, ядерного, вугільного, нафтогазового секторів та залізничної інфраструктури.

Також дозволено проводити закупівлі без відкритих торгів для ремонту та відновлення техніки Укрзалізниці в рамках договору про спільну діяльність, спрямованого на зміцнення обороноздатності країни.

Крім того, закупівлі без відкритих торгів можна проводити для будівництва військових споруд, виконання мобілізаційних завдань, завдань територіальної оборони, а також виконання договорів з обмеженим доступом для потреб Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів, ДСНС та вищих військових навчальних закладів.

Постанова діє під час воєнного стану в Україні та протягом 90 днів після його завершення.

Додамо, що у 2023 році Кабінет міністрів також вніс зміни до правил проведення відкритих торгів під час публічних закупівель. Відтак, якщо на торги подано дві або більше тендерних пропозицій, вони будуть проводитися з використанням трираундових аукціонів. Якщо ж подана лише одна пропозиція, електронний аукціон не буде застосовуватися автоматично, але замовник може прийняти рішення про його проведення.

Крім того, була надана можливість участі в закупівлях учасникам, активи яких передані в управління АРМА, та забезпечено можливість проведення Державною кримінально-виконавчою службою закупівель з використанням електронного каталогу.

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