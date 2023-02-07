Рада сократила сроки проверок возмещения НДС

Народные депутаты ВР приняли законопроект № 6085 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно электронной идентификации и электронных доверительных услуг.

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Так, Рада поддержала изменения в Налоговый кодекс о сокращении сроков проверок возмещения НДС с 60 до 30 дней.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Документ поддержали 276 нардепов.

Отметим, что в настоящее время контрольный орган имеет право проводить документальную проверку налогоплательщика в течение 60 дней.

Напомним, что в Украине упразднили пошлины и НДС на ввоз беспилотников, тепловизоров и раций.