Рада скоротила терміни перевірок відшкодування ПДВ

Народні депутати ВР ухвалили законопроєкт № 6085 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг.

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Так, Рада підтримала зміни до Податкового кодексу про скорочення строків перевірок відшкодування ПДВ з 60 до 30 днів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Документ підтримали 276 нардепів.

Зазначимо, що наразі контрольний орган має право право проводити документальну перевірку платника податку протягом 60 днів.

Нагадаємо, що в Україні скасували мита та ПДВ на ввезення безпілотників, тепловізорів та рацій.