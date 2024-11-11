Ритуальные услуги могут подорожать: в Раде зарегистрировали законопроект о налогообложении их поставщиков

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №12189, которым предлагается ввести налог на добавленную стоимость (НДС) операций по поставке услуг по захоронению, а также отменить упрощенную систему налогообложения для ритуальных услуг.

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Об этом говорится в карточке документа.

Согласно пояснительной записке к законопроекту об особенностях налогообложения предоставителей ритуальных услуг, документом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины, а именно:

исключить нормы, предусматривающие освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по поставке услуг по захоронению и поставке ритуальных товаров государственными и коммунальными службами;

упразднить предоставителям ритуальных услуг возможность применять упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.

Отметим, что предложенные изменения в Налоговый кодекс могут привести к значительному увеличению стоимости захоронений на кладбищах Украины.

Для чего требуется законопроект о налогообложении похоронных бюро

Нардепы, разрабатывавшие законопроект, объясняют, что анализ состояния дел в области захоронения свидетельствует, что в настоящее время отдельные положения Закона Украины "О погребении и похоронном деле" не отвечают требованиям рыночной экономики и практике организации предоставления ритуальных услуг.

Целью законопроекта они называют решение проблемы, возникающей в связи с предложенной демонополизацией сферы предоставления ритуальных услуг, введением возможности функционирования кладбищ, крематориев и колумбариев частной формы собственности, что в свою очередь требует внесения предложенных изменений для соблюдения принципа равенства всех плательщиков перед законом и недопущением каких-либо проявлений налоговой дискриминации.

"Принятие законопроекта будет способствовать дерегуляции хозяйственной деятельности по предоставлению ритуальных услуг и улучшит качество предоставления ритуальных услуг, благодаря положительному влиянию конкуренции как стимула инвестировать в эффективность, качество, сервис и инновации", — говорится в пояснительной записке.

В Украине запретят разглашать информацию об умерших

Также следует отметить, что в Верховной Раде зарегистрировали еще один документ, касающийся захоронения и ритуальных услуг – об ответственности за разглашение конфиденциальной информации об умершем лице.

Согласно пояснительной записке к законопроекту №12190, работники правоохранительных органов, органов регистрации актов гражданского состояния, учреждений здравоохранения обязаны обеспечить сохранение конфиденциальной информации об умершем, не разглашать и не использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц. Кроме того, лица, виновные в нарушении порядка раскрытия и использования конфиденциальной информации об умершем, будут нести ответственность по закону.

Также законопроект предлагает установить наказание за такое уголовное правонарушение в виде штрафа в размере от одной тысячи до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.

Фото: ua.depositphotos.com