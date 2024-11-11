Ритуальні послуги можуть здорожчати: у Раді зареєстрували законопроєкт про оподаткування їх надавачів

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №12189, яким пропонується ввести податок на додану вартість (ПДВ) операцій з постачання послуг з поховання, а також скасувати спрощену систему оподаткування для надавачів ритуальних послуг.

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Про це йдеться в картці документу.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту щодо особливостей оподаткування надавачів ритуальних послуг, документом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, а саме:

виключити норми, які передбачають звільнення від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання послуг з поховання та постачання ритуальних товарів державними та комунальними службами;

скасувати надавачам ритуальних послуг можливість застосувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Зауважимо, що запропоновані зміни до Податкового кодексу можуть привести до значного збільшення вартості поховань на кладовищах в Україні.

Для чого потрібен законопроєкт про оподаткування похоронних бюро

Нардепи, які розробляли законопроєкт, пояснюють, що аналіз стану справ у галузі поховання свідчить, що нині окремі положення Закону України "Про поховання та похоронну справу" не відповідають вимогам ринкової економіки та практиці організації надання ритуальних послуг.

Метою законопроєкту вони називають вирішення проблеми, яка виникає у зв'язку із запропонованою демонополізацією сфери надання ритуальних послуг, запровадженням можливості функціонування кладовищ, крематоріїв і колумбаріїв приватної форми власності, що в свою чергу вимагає внесення запропонованих змін для дотримання принципу рівності усіх платників перед законом і недопущенням будь-яких проявів податкової дискримінації.

"Прийняття законопроєкту сприятиме дерегуляції господарської діяльності з надання ритуальних послуг та покращить якість надання ритуальних послуг, завдяки позитивному впливу конкуренції як стимулу інвестувати в ефективність, якість, сервіс та інновації", - йдеться в пояснювальній записці.

В Україні заборонять розголошувати інформацію про померлих

Також варто зазначити, що у Верховній Раді зареєстрували ще один документ, який стосується поховання та ритуальних послуг – щодо відповідальності за розголошення конфіденційної інформації про померлу особу.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту №12190, працівники правоохоронних органів, органів реєстрації актів цивільного стану, закладів охорони здоров’я, зобов’язані забезпечити збереження конфіденційної інформації про померлого, не розголошувати і не використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб. Крім того, особи, винні у порушенні порядку розкриття та використання конфіденційної інформації про померлого, будуть відповідальність згідно із законом.

Також законопроєкт пропонує встановити покарання за таке кримінальне правопорушення у вигляді штрафу у розмірі від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Фото: ua.depositphotos.com