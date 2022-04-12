- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
Шри-Ланке угрожает дефолт: страна приостановила выплаты по долгам
Шри-Ланку сотрясает экономический кризис, сопровождающийся ростом цен и уменьшением долларовых запасов. Об этом сообщает Bloomberg.
Страна приостановила выплаты по некоторым внешним долгам, что является экстраординарным шагом, предпринятым для сохранения истощающихся для импорта основных продуктов питания и топлива. Кредиторов уже предупредили о возможном дефолте.
Министерство финансов заявило, что все непогашенные платежи держателям облигаций, двусторонним и институциональным кредиторам будут приостановлены до реструктуризации долга.
В то же время правительство президента Готабая Раджапакса изо всех сил пытается подавить протесты и сформировать большинство в парламенте, а также начать переговоры о финансовой помощи с Международным валютным фондом.Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом правительство отмечает резкий рост цен на товары в стране, такое подорожание связано в том числе с войной в Украине.
Шри-Ланка переживает серьезный экономический кризис, который усугубляется значительным снижением доходов от туристической отрасли. На этом фоне власти Шри-Ланки хотят в течение нескольких лет оплатить Ирану поставленную нефть чаем.
А влияние полномасштабного вторжения в Украину вскоре могут ощутить во всем мире. Так, есть угроза, что возникнет дефицит подсолнечного масла.