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Шрі-Ланці загрожує дефолт: країна призупинила виплати за борги
У Шрі-Ланці економічна криза, що супроводжується зростанням цін і зменшенням доларових запасів. Про це повідомляє Bloomberg.
Країна призупинила виплати за деякими зовнішніми боргами, що є екстраординарним кроком, вжитим задля збереження основних продуктів харчування і палива. Кредиторів уже попередили про можливий дефолт.
Міністерство фінансів заявило, що всі непогашені платежі власникам облігацій, двостороннім та інституційним кредиторам буде припинено до реструктуризації боргу.
У той же час уряд президента Готабая Раджапакса щосили намагається придушити протести і сформувати більшість у парламенті, а також розпочати переговори щодо фінансової допомоги з Міжнародним валютним фондом.Підписуйтеся на наш YouTube канал
При цьому уряд відзначає різке зростання цін на товари в країні, таке подорожчання пов'язане, зокрема, з війною в Україні.
Шрі-Ланка переживає серйозну економічну кризу, яка посилюється значним зниженням доходів від туристичної галузі. На цьому фоні влада Шрі-Ланки хоче протягом кількох років оплатити Ірану поставлену нафту чаєм.
А вплив повномасштабного вторгнення в Україну невдовзі можуть відчути у всьому світі. Так, є загроза, що виникне дефіцит олії.