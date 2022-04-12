Шрі-Ланці загрожує дефолт: країна призупинила виплати за борги

У Шрі-Ланці економічна криза, що супроводжується зростанням цін і зменшенням доларових запасів. Про це повідомляє Bloomberg.

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Країна призупинила виплати за деякими зовнішніми боргами, що є екстраординарним кроком, вжитим задля збереження основних продуктів харчування і палива. Кредиторів уже попередили про можливий дефолт.

Міністерство фінансів заявило, що всі непогашені платежі власникам облігацій, двостороннім та інституційним кредиторам буде припинено до реструктуризації боргу.

У той же час уряд президента Готабая Раджапакса щосили намагається придушити протести і сформувати більшість у парламенті, а також розпочати переговори щодо фінансової допомоги з Міжнародним валютним фондом.

При цьому уряд відзначає різке зростання цін на товари в країні, таке подорожчання пов'язане, зокрема, з війною в Україні.

Шрі-Ланка переживає серйозну економічну кризу, яка посилюється значним зниженням доходів від туристичної галузі. На цьому фоні влада Шрі-Ланки хоче протягом кількох років оплатити Ірану поставлену нафту чаєм.

А вплив повномасштабного вторгнення в Україну невдовзі можуть відчути у всьому світі. Так, є загроза, що виникне дефіцит олії.