Ставка военного сбора в 3% будет действовать на время военного или чрезвычайного положения, - Гетманцев

Гетманцев отметил, что повышение ставки военного сбора принесет бюджету Украины $1 млрд в год.

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В интервью изданию Forbes Украина глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что повышение военного сбора с 1,5% до 3% будет действовать только на время военного или чрезвычайного положения в стране.

"Мы изучили общественное мнение, люди эту идею воспринимают нормально. А тем, кто против, хочется сказать, что мы слишком рано начали считать наши взносы на войну, используя арифметику, а не соотнося риски. Если бы в фазу активных боевых действий, когда русские стояли под Киевом, людей спросили, готовы ли они платить 30% военного сбора, чтобы они ушли из Украины, все бы ответили "да". Сейчас мы зашли в привычный для нас формат критиканства", - пояснил нардеп.

Напомним, что глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что с конца мая государство начнет возмещать НДС за январь.