Ставка військового збору в 3% діятиме на час військового чи надзвичайного стану, - Гетманцев

Гетманцев зазначив, що підвищення ставки військового збору принесе бюджету України $1 млрд на рік.

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В інтерв'ю виданню Forbes Україна голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що підвищення військового збору з 1,5% до 3% діятиме лише на час воєнного чи надзвичайного стану в країні.

"Ми вивчили громадську думку, люди цю ідею сприймають нормально. А тим, хто проти, хочеться сказати, що ми зарано почали вважати наші внески на війну, використовуючи арифметику, а не співвідносячи ризики. Якби у фазу активних бойових дій, коли росіяни стояли під Києвом, людей запитали, чи готові вони платити 30% військового збору, щоб вони пішли з України, всі відповіли б "так". Наразі ми зайшли у звичний для нас формат критиканства", - пояснив нардеп.

Нагадаємо, що голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що з кінця травня держава почне відшкодовувати ПДВ за січень.