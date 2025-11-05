Тренд на восстановление: как металлурги наращивают производство и ищут новые экспортные возможности

Металлургия – одна из тех отраслей, которые больше всего пострадали от войны. В рейтинг 100 крупнейших налогоплательщиков попали 6 металлургических предприятий, в том числе группа "Метинвест", вошедшая в ТОП-10 по сумме налогов, уплаченных за 2024 год и 1 полугодие 2025 года — 29,1 млрд грн. По данным Всемирного банка, с 2022 года украинская металлургическая промышленность потеряла около 40% производственных мощностей и рынков сбыта. Однако в 2024-2025 годах ситуация как с выпуском, так и с экспортом металлургической продукции начала постепенно выравниваться. Кроме того, отрасль по-прежнему оказывает неоценимую поддержку государственному бюджету Украины.

Худшее уже позади?

Самым сложным для украинских металлургов стал 2022 год. Спад отрасли по объему производства в результате полномасштабного вторжения превысил 66%, а экспорт сократился почти на 70%. Внешняя конъюнктура также оказалась неблагоприятной: мировое производство снизилось на 4,3%, а потребление – на 2,3%.

В 2023 году ситуация в украинской металлургии несколько выровнялась, но в целом в отрасли наблюдалась стагнация. Производство чугуна и стали снизилось на 6,1% и 0,6% соответственно, а выпуск проката вырос на 0,4%.

В 2024 году наметилось восстановление и даже рост. В течение года металлургические предприятия увеличили производство чугуна на 18,3% до 7,1 млн тонн, стали – на 22,6% до 7,6 млн тонн, стального проката – на 17% до 6,2 млн тонн.

В 2025 году положительная динамика сохраняется. Хотя и не во всех сегментах. Выпуск чугуна за январь-август вырос на 8% до 5,1 млн тонн, в том числе в августе – на 16,1%. Производство стали за 8 месяцев сократилось на 6,8% до 4,9 млн тонн, а производство проката – на 1,4% до 4,3 млн тонн.

Выпуск металлургической продукции в Украине в 2022-2025 годах

Вид продукции 2022 год 2023 год 2024 год 8 месяцев 2025 года Сталь, млн тонн 6,2 6,2 7,6 4,9 Чугун, млн тонн 6,4 6,0 7,1 5,1 Прокат, млн тонн 5,3 5,3 6,2 4,3

По данным ассоциации "Укрметаллургпром"

В целом, выпуск металлургической продукции все еще значительно ниже, чем в довоенное время. Например, в 2021 году суммарное производство стали, чугуна и проката было в три раза больше, чем в 2024 году, который стал одним из самых успешных с начала полномасштабного вторжения.

Сложный вопрос экспорта

Как и АПК, металлургия является одной из ключевых экспортоориентированных отраслей экономики. На объемы заграничных поставок влияет как ситуация на мировом рынке, так и внутренние факторы – загруженность производственных мощностей, бесперебойность логистики и т.д.

Важным рынком для украинских производителей является Евросоюз, куда также активно наращивает экспорт Китай. Рынок ЕС поглощает около 80% украинской стали, поэтому для отечественных металлургов засилье китайской продукции – проблема. К тому же не стоит забывать, что с лета 2025 года ухудшились условия доступа украинских товаров (прежде всего продукции АПК) на европейский рынок. Хотя металлургическую отрасль это, к счастью, не коснулась. Евросоюз продлил льготный беспошлинный режим экспорта железа и стали из Украины до 2028 года.

Но вопрос защиты интересов украинских металлургов на рынке ЕС все равно остается в повестке дня. 7 октября Еврокомиссия анонсировала новый регламент тарифных квот на все основные категории стальной продукции, который, в частности, предусматривает 50% пошлины на поставки сверх этих квот.

Впрочем, в проекте документа отмечено, что интересы Украины как кандидата в члены ЕС должны быть учтены по квотам в будущем. Это означает, что при наличии сильной переговорной позиции у нашей страны есть шанс в будущем закрепить за собой особые условия поставки металлургической продукции в Евросоюз.

Вдобавок к этому растут затраты на производство, причем не только из-за удорожания энергоносителей и перебоев с сырьем, но и вследствие усложнения логистики и нехватки рабочей силы. Соответственно, украинская продукция проигрывает ценовую конкуренцию за рубежом.

И все же объемы экспорта растут. По данным Государственной таможенной службы, за 2024 год металлурги продали за пределы Украины продукции на 4,44 млрд долл., что на 14% больше, чем годом ранее. За 8 месяцев 2025 года металлургический экспорт составил 3 млрд долл., что на 1% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Среди стран, в наибольших объемах покупающих украинскую сталь, чугун и прокат – Польша, Болгария, Румыния, Италия, Нидерланды, Египет, Турция и США.

Однако эксперты считают, что по итогам 2025 металлургический экспорт из Украины может остаться на уровне 2024 года. Это, можно сказать, положительный сценарий. При усилении негативных факторов, таких как снижение мировых цен на железную руду и сталь, уменьшение спроса на сырье (коксующийся уголь в частности) и затягивание боевых действий, экспорт может сократиться год от года на 15-20%.

Металлургический экспорт из Украины

Период Экспорт металлов и металлургической продукции, млрд долл. Динамика, год к году 2022 год 6,0 -63% 2023 год 3,9 -35% 2024 год 5,9 +14% 8 месяцев 2025 года 3,0 +1%

По данным Гостаможни

Перспективы послевоенного развития

Металлургическая отрасль остается важным звеном в формировании украинского ВВП. По словам директора GMK Center Станислава Зинченко, в 2024 году компании сектора сформировали 7% ВВП страны, обеспечили 15% всего экспорта и сгенерировали 20% инвестиций в украинскую промышленность. А металлургические компании, вошедшие в рейтинг 100 крупнейших налогоплательщиков, только за 1 полугодие 2025 уплатили в госбюджет более 20 млрд грн.

И если тренд на восстановление не угаснет, рост отрасли в 2025 году может составить 3-5%.

По оценкам объединения "Укрметаллургпром", быстрее всего оживляется рынок металлопроката, который востребован в строительстве, инфраструктуре и машиностроении. Дополнительными факторами дальнейшего роста являются стабилизация морской логистики, повышение спроса на продукцию в мире и увеличение потребления в Украине, которое не в последнюю очередь связано с потребностями оборонной промышленности.

В то же время, украинские металлурги вынуждены вступать в жесткую конкуренцию на мировом рынке, особенно с китайскими производителями, предлагающими более низкую цену своей продукции. На отрасль оказывают давление растущие затраты на энергоносители, а также дефицит коксующегося угля и кокса из-за приостановки работы шахт в Покровске, который находится в эпицентре боевых действий. Не добавляют позитива проблемы с возмещением НДС, что вымывает оборотные ресурсы из промышленности.

Как прокомментировала пресс-служба "АрселорМиттал Кривой Рог" (19-е место в рейтинге) , в целом оптимистичные ожидания металлургической отрасли могут быть связаны, прежде всего, с окончанием войны, а также с предоставлением необходимой государственной поддержки в создании надлежащих экономических условий для развития бизнеса.

Станислав Зинченко со своей стороны считает, что конкурентоспособность металлургического сектора улучшится после войны, прежде всего, благодаря инвестициям в энергетику. Украина имеет все шансы стать центром энергоемких отраслей промышленности, способных производить низкоуглеродную продукцию, спрос на которую растет по всему миру и особенно в Западной Европе.

ТОП частных налогоплательщиков в металлургии 2025: рейтинг

1. Группа Метинвест

Отрасль: металлургия

Год основания: 2006

Количество работников: около 50000

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 19,8 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 9,3 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год : н/д

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д

2. АрселорМиттал Кривой Рог

Отрасль : металлургия

Год основания: 1934

Количество работников: около 20 000

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 6,7 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 4,2 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 64,6 млрд грн*

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 33,8 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl

3. Interpipe

Отрасль: металлургия

Год основания: 1990

Количество работников: 9500

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 5,5 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 2,6 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 44 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 24 млрд грн

4. Ferrexpo

Отрасль: металлургия

Год основания: 1960

Количество работников: 8000

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 3,1 млрд грн*

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : н/д

Чистый доход от реализации за 2024 год: 39,2 млрд грн

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 18,9 млрд грн

*Данные NV

5. DCH Steel*

Отрасль: металлургия

Год основания: 1995

Количество работников: 2620

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 903,4 млн грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 347,8 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 7,7 млрд грн**

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,7 млрд грн**

*Включает данные (ЧАО "ДМЗ" и ЧАО "Сухая Балка")

**По данным аналитической системы YouControl (ЧАО "ДМЗ" и ЧАО "Сухая Балка")

6. Сентравис Продакшн Юкрейн