Украина и Гватемала обсуждают создание зоны свободной торговли

Украина и Гватемала договорились продолжить работу над соглашением о свободной торговле. Решение было принято в рамках встречи между президентом Гватемалы Бернардо Аревало и министром экономики Украины Юлией Свириденко. Об этом сообщает Минэкономики.

Юлия Свириденко подчеркнула, что с момента избрания Бернардо Аревало Президентом Гватемалы в июле прошлого года обе страны активно работают над углублением торговых отношений.

В то же время, в 2023 году общий объем торговли между Украиной и Гватемалой достиг почти 45 миллиардов долларов. Соглашение о свободной торговле, по словам Свириденко, будет способствовать дальнейшему росту этого показателя.

Добавим, что Гватемала является одной из самых активных стран Латинской Америки, поддерживающей Украину, принимает участие в Международной Крымской Платформе, Основной группе по созданию Спецтрибунала по агрессии, а также в Глобальном саммите мира в Швейцарии, где присоединилась к совместному коммюнике.

Украина пригласила Гватемалу присоединиться к Международной коалиции по возвращению украинских детей.

Напомним, на начало августа Турция ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Украиной, которое было подписано президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в феврале 2022 года.