Украина и Гватемала подписали соглашение о безвизе

Президент Украины Владимир Зеленский 25 июля провел переговоры с Президентом Республики Гватемала Алехандро Джамматтеи Файа в Киеве, в ходе встречи было подписано соглашение о взаимной отмене визовых требований.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины.

"Убежден, что это будет способствовать только развитию бизнес-социальных связей между нашими странами, между нашими народами", - прокомментировал событие Зеленский.

В ходе встречи президенты положили начало торгово-экономическому диалогу между своими государствами "для реализации ряда конкретных проектов".

В частности, лидер Гватемалы подтвердил заинтересованность его страны в импорте из Украины сельхозпродукции и налаживании промышленных связей.

Отметим, что на брифинге Джамматтеи Файа подчеркнул, что приехал в Киев, чтобы выразить абсолютную поддержку президенту Украины, Вооруженным силам и всему украинскому народу, который защищается от российской агрессии.

Ранее, 22 июля, Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Гватемалы о взаимной отмене визовых требований. Положениями документа предусматривается возможность осуществления гражданами Украины и гражданами латиноамериканского государства взаимных безвизовых поездок на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Кроме того, накануне 29 июня Кулеба подписал соглашение с Индонезией об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания на срок до 30 дней.