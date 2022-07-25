Україна та Гватемала підписали угоду про безвіз

Президент України Володимир Зеленський 25 липня провів переговори з Президентом Республіки Гватемала Алехандро Джамматтеі Файа у Києві, в ході зустрічі була підписана угода про взаємне скасування візових вимог.

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Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України.

"Переконаний, що це сприятиме лише розвитку бізнесових і соціальних зав’язків між нашими країнами, між нашими народами", – прокоментував подію Зеленський.

В ході зустрічі президенти започаткували торговельно-економічний діалог між своїми державами "для реалізації низки конкретних проектів".

Зокрема, лідер Гватемали підтвердив зацікавленість його країни у імпорті із Україні сільгоспродукції та налагодженні промислових зв’язків.

Зазначимо, що під час брифінгу Джамматтеі Файа підкреслив, що приїхав до Києва, щоб висловити абсолютну підтримку президенту України, Збройним силам та всьому українському народу України, який захищається від російської агресії.

Раніше, 22 липня, Кабінет міністрів України схвалив проєкт угоди з урядом Гватемали про взаємне скасування візових вимог. Положеннями документу передбачається можливість здійснення громадянами України та громадянами латиноамериканської держави взаємних безвізових поїздок строком до 90 днів протягом 180-денного періоду.

Крім того, напередодні 29 червня Кулеба підписав угоду з Індонезією про скасування візових вимог для короткострокового перебування терміном до 30 днів.