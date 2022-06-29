Україна та Індонезія домовилися про взаємний безвіз: що зміниться відтепер

Україна та Індонезія 29 червня домовилися про скасування візових вимог для короткострокового перебування. Як повідомляє українське МЗС, відповідну міжурядову угоду підписали в міністри закондонних справ Дмитро Кулеба та Ретно Марсуді під час візиту в Україну індонезійського президента Джоко Відодо.

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Для українців принципових змін нинішнього стану угода не передбачає: в Індонезію можна буде, як і до сьогодні, в'їжджати на строк до 30 днів протягом кожного візиту.

Для цього достатньо мати паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дійсний протягом не менш ніж шести місяців з дати в'їзду в Індонезію. Метою поїздки має бути транзитний проїзд, туризм, відвідання родини чи друзів, службове відрядження, участь у культурному чи науковому обміні.

Як нагадують в МЗС, громадяни України користуються можливістю безвізового в'їзду до Індонезії ще з 2016 року згідно з відповідним одностороннім рішенням індонезійської сторони.

Нова ж угода встановлює вже взаємний режим безвізових поїздок усіх категорій громадян на постійній основі. Так, для індонезійців Україна дозволила безвізовий в'їзд строком до 30 днів протягом 60-денного періоду. Рішення набуде чинності після завершення сторонами внутрішньодержавних процедур.

Крім того, як повідомив у своєму Twitter Кулеба, під час зустрічі у середу сторони зосередилися на розвитку торгівлі та подоланні глобальних наслідків російської агресії. За словами міністра, Україна залишається зацікавленою у приєднанні до Договору про дружбу та співробітництво АСЕАН найближчим часом.