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Україна та Індонезія домовилися про взаємний безвіз: що зміниться відтепер
Україна та Індонезія 29 червня домовилися про скасування візових вимог для короткострокового перебування. Як повідомляє українське МЗС, відповідну міжурядову угоду підписали в міністри закондонних справ Дмитро Кулеба та Ретно Марсуді під час візиту в Україну індонезійського президента Джоко Відодо.
Для українців принципових змін нинішнього стану угода не передбачає: в Індонезію можна буде, як і до сьогодні, в'їжджати на строк до 30 днів протягом кожного візиту.
Для цього достатньо мати паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дійсний протягом не менш ніж шести місяців з дати в'їзду в Індонезію. Метою поїздки має бути транзитний проїзд, туризм, відвідання родини чи друзів, службове відрядження, участь у культурному чи науковому обміні.
Як нагадують в МЗС, громадяни України користуються можливістю безвізового в'їзду до Індонезії ще з 2016 року згідно з відповідним одностороннім рішенням індонезійської сторони.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нова ж угода встановлює вже взаємний режим безвізових поїздок усіх категорій громадян на постійній основі. Так, для індонезійців Україна дозволила безвізовий в'їзд строком до 30 днів протягом 60-денного періоду. Рішення набуде чинності після завершення сторонами внутрішньодержавних процедур.
Крім того, як повідомив у своєму Twitter Кулеба, під час зустрічі у середу сторони зосередилися на розвитку торгівлі та подоланні глобальних наслідків російської агресії. За словами міністра, Україна залишається зацікавленою у приєднанні до Договору про дружбу та співробітництво АСЕАН найближчим часом.