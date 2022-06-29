Украина и Индонезия договорились о взаимном безвизе: что изменится теперь

Украина и Индонезия 29 июня договорились об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания. Как сообщает украинский МИД, соответствующее межправительственное соглашение подписали в министры закондонных дел Дмитрий Кулеба и Ретно Марсуди во время визита в Украину индонезийского президента Джоко Видодо.

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Для украинцев принципиальных изменений нынешнего положения дел соглашение не предусматривает: в Индонезию можно будет, как и сегодня, въезжать на срок до 30 дней в течение каждого визита.

Для этого достаточно иметь паспорт гражданина Украины для выезда за границу, действительный в течение не менее шести месяцев с даты въезда в Индонезию. Целью поездки должен быть транзитный проезд, туризм, посещение семьи или друзей, служебная командировка, участие в культурном или научном обмене.

Как напоминают в МИДе, граждане Украины пользуются возможностью безвизового въезда в Индонезию еще с 2016 года согласно одностороннему решению индонезийской стороны.

Новое соглашение устанавливает уже взаимный режим безвизовых поездок всех категорий граждан на постоянной основе. Так, для индонезийцев Украина разрешила безвизовый въезд сроком до 30 дней в течение 60-дневного периода. Решение вступит в силу после завершения сторонами внутригосударственных процедур.

Кроме того, как сообщил в своем Twitter Кулеба, в ходе встречи в среду стороны сосредоточились на развитии торговли и преодолении глобальных последствий российской агрессии. По словам министра, Украина остается заинтересована в присоединении к Договору о дружбе и сотрудничестве АСЕАН в ближайшее время.