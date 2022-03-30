Канадський парламент підтримав безвіз з Україною

Федеральний парламент Канади проголосував за негайне скасування візового режиму з Україною. Про це повідомляє Укрінформ.

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Депутати підтримали звіт постійного комітету парламенту Канади, члени якого раніше висловилися за введення безвізового режиму з Україною.

У звіті йшлося про запровадження безвізу для поїздок з України до Канади, зокрема передбачено швидке видання електронного дозволу на подорожі. Для відсутності затримок мігрантів через чинну гуманітарну кризу депутати також порекомендували уряду збільшити кількість персоналу.

Рішення про візовий режим входить до компетенції уряду, але законодавці можуть звернутися до виконавчої влади із запитом на розгляд питання.

Наразі для громадян України в Канаді діє спрощений режим подорожей, але вони все одно мають отримувати візу.

Нагадаємо, за місяць Польща прийняла 2,3 мільйона українських біженців — це більше за будь-яку іншу європейську країну. А у Швейцарії заявили, що можуть дати притулок до 300 тисяч українців.

Фото: ua.depositphotos.com