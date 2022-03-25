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Общество
Дата публикации

Швейцария может приютить до 300 тысяч украинских беженцев – СМИ

Швейцария может приютить до 300 тысяч украинских беженцев – СМИ
Город Цюрих, Швейцария. Фото: Pixabay

К концу 2022 года Швейцария может принять порядка 300 тысяч беженцев из Украины. Как сообщает NZZ am Sonntag, поток беженцев, который уже хлынул в альпийское государство, станет самым большим за несколько последних десятилетий. 

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Издание отмечает, что Швейцария в конечном итоге может принять гораздо большее число украинских беженцев, чем первоначально предполагали местные власти.  

По словам министра юстиции Швейцарии Карины Келлер Суттер, к июню в Швейцарию могут попасть 50 тысяч украинцев.

Тем временем кантональные власти, которые занимаются вновь прибывшими, прогнозируют, что к концу этого года страна примет 300 тысяч беженцев. 

По информации Swiss Info, после начала полномасштабного вторжения России в Украину ежедневно в Швейцарию прибывают от 500 до тысячи украинцев, спасающихся от войны. 

В свою очередь в Объединении кантональных миграционных ведомств считают, что швейцарские регионы должны надлежащим образом адаптироваться к этой ситуации. 

Напомним, по результатам опроса социологической группы "Рейтинг",19% украинцев заявили, что покинули населенный пункт своего проживания из-за ведущейся Россией войны против Украины.

В частности, в восточных регионах (Харьковская, Донецкая и Луганская область) таких респондентов 35%, в центральных (восемь областей и Киев) — 19%, в южных (пять областей, включая Днепропетровскую) — 17%, в западных — 12%.

Среди молодежи до 35 лет свой город/село покинули 29% опрошенных, среди лиц в возрасте 36-50 лет — 21%, а среди тех, кому за 50, — всего 11%.

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, уже порядка 10 млн украинцев стали беженцами либо внутренне перемещенными лицами из-за войны.

Автор:
Дмитрий Нарожный