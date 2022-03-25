Швейцарія може дати притулок близько 300 тисячам українських біженців – ЗМІ

До кінця 2022 року Швейцарія може прийняти близько 300 тисяч біженців із України. Як повідомляє NZZ am Sonntag, потік біженців, який уже ринув в альпійську державу, стане найбільшим за кілька останніх десятиліть.

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Видання зазначає, що Швейцарія в кінцевому підсумку може прийняти набагато більше українських біженців, ніж спочатку передбачала місцева влада.

За словами міністра юстиції Швейцарії Карини Келлер Суттер, до червня до Швейцарії можуть потрапити 50 тисяч українців.

Тим часом кантональна влада, яка займається новоприбулими, прогнозує, що до кінця цього року країна прийме 300 тисяч біженців.

За інформацією Swiss Info, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну щодня до Швейцарії прибувають від 500 до тисячі українців, які рятуються від війни.

У свою чергу в Об'єднанні кантональних міграційних відомств вважають, що швейцарські регіони мають належним чином адаптуватись до цієї ситуації.

Нагадаємо, за результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг", 19% українців заявили, що покинули населений пункт свого проживання через війну проти України, що ведеться Росією.

Зокрема, у східних регіонах (Харківська, Донецька та Луганська область) таких респондентів 35%, у центральних (вісім областей та Київ) – 19%, у південних (п'ять областей, включаючи Дніпропетровську) – 17%, у західних – 12%.

Серед молоді до 35 років своє місто/село залишили 29% опитаних, серед осіб віком 36-50 років – 21%, а серед тих, кому за 50 – всього 11%.

За словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, вже близько 10 млн українців стали біженцями або внутрішньо переміщеними особами через війну.