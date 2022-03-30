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Политика
Дата публикации

Канадский парламент поддержал безвиз с Украиной

ванкувер
Ванкувер. ua.depositphotos.com

Федеральный парламент Канады проголосовал за немедленную отмену визового режима с Украиной. Об этом сообщает Укринформ.

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Депутаты поддержали отчет постоянного комитета парламента Канады, члены которого ранее высказались за введение безвизового режима с Украиной.

В отчете речь шла о введении безвиза для поездок из Украины в Канаду, в том числе предусмотрена быстрая выдача электронного разрешения на путешествия. Для отсутствия задержек мигрантов из-за действующего гуманитарного кризиса депутаты также порекомендовали правительству увеличить количество персонала.

Решение о визовом режиме входит в компетенцию правительства, но законодатели могут обратиться к исполнительной власти с запросом на рассмотрение вопроса.

Сейчас для граждан Украины в Канаде действует упрощенный режим путешествий, но они все равно должны получать визу.

 Напомним, за месяц Польша приняла 2,3 миллиона украинских беженцев — это больше любой другой европейской страны. А в Швейцарии заявили, что могут приютить до 300 тысяч украинцев.

Фото: ua.depositphotos.com 

Автор:
Сергей Горелов