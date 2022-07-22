Україна планує скасувати візи для гватемальців

Кабінет міністрів України 22 липня схвалив проєкт угоди з урядом Гватемали про взаємне скасування візових вимог. Про це повідомляє українське Міністерство закордонних справ.

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Положеннями документу передбачається можливість здійснення громадянами України та громадянами латиноамериканської держави взаємних безвізових поїздок строком до 90 днів протягом 180-денного періоду.

"Україна та Гватемала мають дружні та партнерські відносини. Гватемала твердо підтримує нашу державу у протидії російській агресії. Коли безвізова угода вступить в дію, це дозволить посилити міжлюдські контакти, сприятиме розвитку бізнесу, культурних обмінів, туристичних подорожей”, - прокоментував міністр Дмитро Кулеба.

В МЗС при цьому нагадують, що українці користуються можливістю безвізового в’їзду до Гватемали ще з 2009 року, але це було одностороннє рішення гватемальської сторони.

Для в’їзду ж в Україну громадян же Гватемали на сьогодні діє візовий режим, зокрема оформлення електронних віз. Нова ж угода передбачає запровадження саме взаємного безвізового режиму для усіх категорій громадян на постійній основі.

Нагадаємо, що 29 червня Кулеба підписав угоду з Індонезією про скасування візових вимог для короткострокового перебування терміном до 30 днів. Для українців принципових змін нинішнього стану угода не передбачає і в цьому випадку. Однак зазначимо, що проєкт цієї угоди з Індонезією було схвалено Кабміном ще в листопаді 2020 року, тобто до її підписання пройшло ще більш ніж півтора роки.

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