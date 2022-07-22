Украина планирует отменить визы для гватемальцев

Кабинет министров Украины 22 июля одобрил проект соглашения с правительством Гватемалы о взаимной отмене визовых требований. Об этом сообщает украинское Министерство иностранных дел.

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Положениями документа предусматривается возможность осуществления гражданами Украины и гражданами латиноамериканского государства взаимных безвизовых поездок на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода.

"Украина и Гватемала имеют дружеские и партнерские отношения. Гватемала твердо поддерживает наше государство в противодействии российской агрессии. Когда безвизовое соглашение вступит в силу, это позволит усилить человеческие контакты, будет способствовать развитию бизнеса, культурных обменов, туристических путешествий", - прокомментировал министр Дмитрий Кулеба.

В МИДе при этом напоминают, что украинцы пользуются возможностью безвизового въезда в Гватемалу еще с 2009 года, однако это было односторонним решением гватемальской стороны.

Для въезда же в Украину граждан Гватемалы на сегодняшний день действует визовый режим, в частности оформление электронных виз. Новое соглашение предусматривает введение именно взаимного безвизового режима для всех категорий граждан на постоянной основе.

Напомним, что 29 июня Кулеба подписал соглашение с Индонезией об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания на срок до 30 дней. Для украинцев принципиальных изменений нынешнего положения соглашение не предусматривается и в этом случае. Однако отметим, что проект этого соглашения с Индонезией был одобрен Кабмином еще в ноябре 2020 года, то есть до его подписания прошло еще более полутора лет.

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