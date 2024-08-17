Україна та Гватемала обговорюють створення зони вільної торгівлі

Україна та Гватемала домовилися продовжити роботу над угодою про вільну торгівлю. Рішення було прийняте в рамках зустрічі між президентом Гватемали Бернардо Аревало та міністром економіки України Юлією Свириденко. Про це повідомляє Мінекономіки.

Юлія Свириденко підкреслила, що з моменту обрання Бернардо Аревало Президентом Гватемали в липні минулого року, обидві країни активно працюють над поглибленням торговельних відносин.

Водночас, у 2023 році загальний обсяг торгівлі між Україною та Гватемалою досяг майже 45 мільярдів доларів. Угода про вільну торгівлю, за словами Свириденко, сприятиме подальшому зростанню цього показника.

Додамо, що Гватемала є однією з найактивніших країн Латинської Америки, що підтримує Україну, бере участь у Міжнародній Кримській Платформі, Основній групі зі створення Спецтрибуналу щодо агресії, а також у Глобальному саміті миру в Швейцарії, де приєдналася до спільного комюніке.

Також Україна запросила Гватемалу доєднатися до Міжнародної коаліції із повернення українських дітей.

Нагадаємо, на почату серпня Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною, яка була підписана президентом України Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у лютому 2022 року.