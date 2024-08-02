Туреччина ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною

Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною, яка була підписана президентом України Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у лютому 2022 року. Про це повідомляє Офіційний вісник Турецької Республіки “T.C. Resmî Gazete”.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган схвалив угоду та її додатки 1 серпня 2024 року. Тепер український парламент має ухвалити відповідне рішення.

Нагадаємо, що у травні 2024 року Кабінет Міністрів України підтримав законопроєкт про ратифікацію угоди про вільну торгівлю з Туреччиною. Тоді прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що наступним кроком буде направлення законопроєкту на ратифікацію до Верховної Ради України.

Додамо, що після ратифікації парламентами обох країн угода набере чинності через два місяці після завершення всіх внутрішньодержавних процедур останньою стороною.

Що передбачає угода про вільну торгівлю

За поясненням Мінекономіки, угода про вільну торгівлю передбачає, зокрема, скасування Туреччиною ввізного мита для близько 93,4% промислових товарів та 7,6% сільськогосподарських товарів. Після закінчення дії перехідних періодів 3-7 років Туреччиною буде скасовано ввізні мита ще для 1,5% промислових товарів та для 28,5% сільськогосподарських товарів.

Україна зі свого боку скасує ввізні мита для близько 56% промислових товарів та 11,5% сільськогосподарських товарів. Після закінчення дії перехідних періодів (2-5 років для промислових товарів, 2-10 років для сільськогосподарських товарів) Україною буде скасовано ввізні мита ще для 43,2% промислових товарів та для 53,7% сільськогосподарських товарів.

Загалом, положення угоди охоплюють торгівлю товарами та послугами, застосування положень Конвенції Пан-Євро-Мед для визначення походження товарів, права інтелектуальної власності, застосовування санітарних та фітосанітарних заходів, скасування технічних бар'єрів у торгівлі, е-комерцію, митне співробітництво, комерційну присутність підприємств, а також застосування захисних заходів.

Нагадаємо, обсяг торгівлі між Туреччиною та Україною вийшов на максимальний історичний рівень. Так, станом на середину грудня 2023 року, обсяг торгівлі між двома країнами досяг рекордних 8 мільярдів доларів.

Угода про вільну торгівлю між Туреччиною та Україною

Переговори про підписання угоди про зону вільної торгівлі між Туреччиною та Україною тривали понад 10 років. Це нарешті сталося 3 лютого 2022 року, на зустрічі у Києві президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Влітку 2023 року міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що в Україні все готово для того, щоб ратифікувати угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і Туреччиною, яка була підписана ще 3 лютого 2022 року.

За її словами, Туреччина вже довгий час є важливим торговельним партнером України в регіоні. У 2022 році обсяг торгівлі між двома країнами досяг $6,30 млрд, і співпраця в цьому напрямку дуже цінується. Тому дана угода відкриває перспективи для українського бізнесу та створює нові можливості для турецьких партнерів в Україні.