Турция ратифицировала соглашение о свободной торговле с Украиной

Турция ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Украиной, которое было подписано президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в феврале 2022 года. Об этом сообщает Официальный вестник Турецкой Республики "TC Resmî Gazete".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил соглашение и его приложения 1 августа 2024 года. Теперь украинский парламент должен принять соответствующее решение.

Напомним, что в мае 2024 года Кабинет Министров Украины поддержал законопроект о ратификации соглашения о свободной торговле с Турцией. Тогда премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что следующим шагом станет направление законопроекта на ратификацию в Верховную Раду Украины.

Добавим, что после ратификации парламентами обеих стран соглашение вступит в силу через два месяца после завершения всех внутригосударственных процедур последней стороной.

Что предусматривает соглашение о свободной торговле

По объяснению Минэкономики, соглашение о свободной торговле предусматривает, в частности, отмену Турцией ввозных пошлин на около 93,4% промышленных товаров и 7,6% сельскохозяйственных товаров. По окончании действия переходных периодов 3-7 лет Турцией будут отменены ввозные пошлины еще для 1,5% промышленных товаров и 28,5% сельскохозяйственных товаров.

Украина со своей стороны отменит ввозные пошлины на около 56% промышленных товаров и 11,5% сельскохозяйственных товаров. После окончания действия переходных периодов (2-5 лет для промышленных товаров, 2-10 лет для сельскохозяйственных товаров) Украиной будут отменены ввозные пошлины еще для 43,2% промышленных товаров и 53,7% сельскохозяйственных товаров.

В целом, положения соглашения охватывают торговлю товарами и услугами, применение положений Конвенции Пан-Евро-Мед для определения происхождения товаров, права интеллектуальной собственности, применения санитарных и фитосанитарных мер, отмена технических барьеров в торговле, е-коммерцию, таможенное сотрудничество, коммерческое присутствие предприятий, а также применение защитных мер.

Напомним, объем торговли между Турцией и Украиной вышел на максимальный исторический уровень. Так, по состоянию на середину декабря 2023 года объем торговли между двумя странами достиг рекордных 8 миллиардов долларов.

Соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной

Переговоры о подписании соглашения о зоне свободной торговли между Турцией и Украиной длились более 10 лет. Это, наконец, произошло 3 февраля 2022 года, на встрече в Киеве президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Эрдогана.

Летом 2023 года министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что в Украине все готово для того, чтобы ратифицировать соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Турцией, которое было подписано еще 3 февраля 2022 года.

По ее словам, Турция уже долгое время является важным торговым партнером Украины в регионе. В 2022 году объем торговли между двумя странами достиг $6,30 млрд, и сотрудничество в этом направлении очень ценится. Поэтому соглашение открывает перспективы для украинского бизнеса и создает новые возможности для турецких партнеров в Украине.