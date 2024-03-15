УСПП готовит чрезвычайный съезд: рассмотрят обеспечение устойчивости экономики в условиях войны

Украинский союз промышленников и предпринимателей и Объединение организаций работодателей Украины готовят внеочередной чрезвычайный съезд, посвященный мероприятиям по поддержанию устойчивости экономики и повышению ее самодостаточности в условиях военного положения.

В УСПП указывают, что третий год полномасштабной войны РФ против Украины сделал совершенно очевидным факт борьбы на истощение ресурсов: украинская экономика нуждается в немедленных дополнительных мерах, направленных на рост ВВП, производства, поддержания платежеспособности внутреннего рынка.

Отмечается, что 47% доходов государственного бюджета формируются за счет внешней финансовой помощи, а каждая гривна из собственных доходов государства - налоги бизнеса и граждан, продажа гособлигаций и так далее - направляется на нужды обороны Украины.

"На фоне рисков уменьшения объемов или задержки с поступлением помощи от партнеров, а также необходимости увеличения закупок вооружения, запуска соответствующих собственных заводов ОПК важны совместные усилия государства и бизнеса по развитию экономических мощностей. Это вопрос национальной безопасности", - подчеркивают в союзе предпринимателей.

УСПП и ООРУ поддержали инициативу президента Владимира Зеленского по запуску экономической платформы "Сделано в Украине", равно как и другие указы главы государства по интенсификации диалога и партнерства правительства и предпринимателей. Наряду с другими бизнес-ассоциациями Украинский союз промышленников и предпринимателей стал подписантом совместного заявления с Кабмином о сотрудничестве.

Планируется, что съезд организации рассмотрит конкретные меры по увеличению производства в Украине, в первую очередь - ОПК, товаров с высокой добавленной стоимостью, перерабатывающей промышленности, инновационно-индустриальных направлений.

Кроме того, особое внимание будет уделено вопросу консолидации гражданского общества, приоритета верховенства права, равенства всех перед законом, преодоления коррупции, диалога власти и неправительственных структур, основанного на уважении, доверии и прозрачности действий.

К участию в съезде будут приглашены представители парламента, Офиса президента, Кабмина, Совета национальной безопасности и обороны, бизнес- и неправительственных организаций Украины, профсоюзов, аналитических центров и волонтерских сообществ.