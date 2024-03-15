УСПП готує надзвичайний з'їзд: розглядатимуть забезпечення стійкості економіки в умовах війни

Український союз промисловців і підприємців і Об'єднання організацій роботодавців України готують позачерговий надзвичайний з'їзд, присвячений заходам з підтримки стійкості економіки та підвищення її самодостатності в умовах воєнного стану.

В УСПП вказують, що третій рік повномасштабної війни РФ проти України зробив цілком очевидним факт боротьби на виснаження ресурсів: українська економіка потребує негайних додаткових заходів, спрямованих на зростання ВВП, виробництва, підтримки платоспроможності внутрішнього ринку.

Зазначається, що наразі 47% доходів державного бюджету формуються за рахунок зовнішньої фінансової допомоги, а кожна гривня з власних прибутків держави - податки бізнесу і громадян, продаж держоблігацій тощо - спрямовується на потреби оборони України.

"На фоні ризиків зменшення обсягів чи затримки з надходженням допомоги від партнерів, а також потреби збільшення закупівель озброєння, запуску відповідних власних заводів ОПК тощо важливими є спільні зусилля держави і бізнесу по розвитку економічних потужностей. Це є питанням національної безпеки", - наголошують в союзі підприємців.

УСПП і ООРУ підтримали ініціативу президента Володимира Зеленського щодо запуску економічної платформи “Зроблено в Україні”, так само як і інші укази глави держави щодо інтенсифікації діалогу і партнерства уряду та підприємців. Разом з іншими бізнес-асоціаціями Український союз промисловців і підприємців став підписантом спільної заяви з Кабміном про співпрацю.

Планується, що з'їзд організації розгляне конкретні заходи щодо збільшення виробництва в Україні, першочергово - ОПК, товарів із високою доданою вартістю, переробної промисловості, інноваційно-індустріальних напрямків.

Окрім цього, особливу увагу буде приділено питанню консолідації громадянського суспільства, пріоритету верховенства права, рівності всіх перед законом, подолання корупції, діалогу влади та неурядових структур, заснованому на повазі, довірі та прозорості дій.

До участі у з'їзді будуть запрошені представники парламенту, Офісу президента, Кабміну, Ради національної безпеки та оборони, бізнес- та неурядових організацій України, профспілок, аналітичних центрів та волонтерських спільнот.