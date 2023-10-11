В Киеве пройдет IX Киевский международный экономический форум

12 октября 2023 года состоится девятый Киевский международный экономический форум — ежегодное событие, объединяющее представителей украинской власти, бизнеса и общества для открытого диалога, обмена опытом, создания пространства доверия и эффективных стратегий развития экономики.

Во второй раз форум пройдет в Киеве в условиях военного положения. Тема КМЭФ — «Люди. Бизнес. Экономика. Цена свободы»

Ключевые темы КМЭФ 2023:

Инвестиции и страхование военных рисков

Украинская энергетика. Чего ждать зимой?

Международное сотрудничество в восстановлении Украины

Евроинтеграция и экономическое сотрудничество

Предприниматели на фронте

Человеческий капитал: адаптация к новым вызовам

Ментальное здоровье: новые навыки в новой реальности.

«Во время сложнейшего исторического испытания для страны, ее экономики, бизнеса, общества и лично для каждого из нас должны сплотиться, объединить усилия и опыт, чтобы принимать сложные, смелые и прагматические решения. Цель – стать соавторами не только Победы, но и такого будущего независимой, инновационной и богатой Украины, которой будут гордиться потомки. Все зависит от нас”, - прокомментировал Василий Хмельницкий, инициатор форума и основатель холдинга UFuture.

Своим опытом и видением поделятся 70+ спикеров, среди которых:

Юлия Свириденко, Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Украины;

Михаил Федоров, Вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министр цифровой трансформации Украины;

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;

Оксана Маркарова, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США;

Герман Галущенко, министр энергетики Украины;

Гаэль Васьер, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине;

Владимир Поперешнюк, соучредитель компании "Новая почта";

Владислав Чечеткин, соучредитель "Rozetka";

Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК;

генеральный директор ДТЭК; Сергей Тигипко, владелец компаний Группы "ТАС";

Александр Богуцкий, СЕО Starlight Media;

Зоя Литвин, основательница общественного союза "Освіторія" и Новопечерской школы;

Маша Ефросинина, Почётный Посол ООН по народонаселению;

Ольга Руднева, CEO "Superhumans Center" и другие.

“В прошлом году мы обсуждали тему восстановления украинской экономики после победы. Но жизнь оказалась значительно сложнее, а вызовы гораздо серьезнее. КМЭФ-2023 посвящен поиску решений на наиболее актуальные из них, которые нужно решать здесь и сейчас. Сверхвысокая цена свободы и независимости Украины должна быть оправдана. Это задача для каждого из нас”, - отметил Юрий Пивоваров, СЭО Киевского международного экономического форума.

“Вопреки войне украинский бизнес продолжает работать, поддерживает армию и гуманитарные инициативы. Нынешний https://delo.ua/preview/9a57f1f5-ed6a-4ab4-af32-62d7a9512e9a/9a57f1f5-f030-4b7c-aebc-eddfa8dffa1e/ — это возможность обсудить проблемы, решения и инструменты интеграции ветеранов в гражданскую жизнь. Возможность обмена опытом ведения бизнеса во время войны и объединения усилий по пути к победе. Возможность зафиксировать наши достижения и спланировать дальнейшие шаги. Очень важно событие, на котором Superhumans Center имеет платформу для совместной дискуссии — как нам построить новый социальный договор между людьми, возвращающимися с войны и бизнесом», — отметила Ольга Руднева, CEO Superhumans Center.

В рамках события каждый участник сможет приобщиться к поддержке центра реабилитации, протезирования и реконструктивной хирургии Superhumans Center — средства от регистрационных взносов будут направлены на реабилитацию пострадавших от войны украинцев.

В день проведения мероприятия состоится онлайн-трансляция на YouTube-канале КМЭФ по ссылке .

Инновационный партнер события и Эксклюзивный партнер онлайн-трансляции – Mastercard.

Стратегический партнер: UFuture.

Титульные партнеры: Новая Почта; AJAX; Biopharma; Нефтегаз; Федерация работодателей нефтегазовой отрасли; Смарт Холдинг.

Партнеры: Киевстар, AEQUO, Dynasty Investment Group, Интерпайп, Эпицентр, МХП, Biosphere, ПУМБ, QP, Neqsol Holding, ПриватБанк, ДТЭК, CEO Club, Work.ua, Superhumans Center, Всеукраинская программа ментального здоровья "Ты как?", ОО "Безбарьерность", Образование.

Аналитический партнер: Gradus.

Титульные медиапартнеры: Starlight Media, 1+1 Медиа.

Медиапартнеры: Мы Украина, Интерфакс Украина, Delo, Page, Mind, Kyiv Independent, TAVR media, Huxley.

Мы верим, что наша победа, наше восстановление и развитие экономики – это наш выбор и наше дело.

Приобщайтесь к изменениям уже 12 октября.

Подробнее о событии и условиях участия по ссылке.