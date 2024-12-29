В ноябре госдолг достиг почти $160 млрд — Гетманцев

На 30 ноября 2024 года государственный и гарантированный государством долг составил 6644,7 млрд грн, в валютном эквиваленте — $159,4 млрд. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев со ссылкой на данные Министерства финансов.

При этом в ноябре государственный долг в гривне вырос на 3,6% (+231,1 млрд грн), в валютном эквиваленте увеличился на 2,8% (+$3,4 млрд).

По его данным, основной прирост государственного долга за ноябрь обуславливается получением $4,8 млрд льготного кредита, предоставленного Всемирным банком на средства США и других партнеров в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine)

Структура государственного долга (на конец ноября):

74,2% – долг в валюте (внешний + валютные ОВГЗ), 25,8% – долг в гривне (до войны 65,1% на 34,9%)

71,8% – внешний долг, 28,2% – внутренний (до войны 61% и 39% соответственно)

58,4% — внешние официальные ссуды (в т.ч. ЕС – 27,5%), 27,2% — ОВГЗ, 10% — еврооблигации (вкл. гарантированы государством), 4,4%

другая задолженность

Даниил Гетманцев уточняет, что в декабре темпы роста государственного долга продолжат ускоряться из-за привлечения внешних льготных кредитов. Впрочем, по итогам года динамика государственного долга будет оставаться сдержанной, в т.ч. виде грантов. По последнему прогнозу МВФ государственный долг достигнет 92,2% ВВП (против 84,4% в 2023 году)

Напомним, государственный долг Украины в 2024 году вырос до 95,6% ВВП по сравнению с 82,3% в 2023 году, что отражает ухудшение государственных финансов. Бюджетный дефицит составил 18,7% ВВП.

Прогнозы по экономике Украины на следующие годы указывают на то, что годовые темпы роста ВВП в 2025-2029 годах составят в среднем 4,1%. В период с 2030 по 2039 год средний рост замедлится до 3,7% в год.

В течение следующих 15 лет ожидается постепенное улучшение позиций Украины в мировом рейтинге экономик: с 58-го места в 2024 году до 57-го в 2039 году.