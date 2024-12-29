У листопаді держборг сягнув майже $160 млрд — Гетманцев

На 30 листопада 2024 року державний та гарантований державою борг склав 6644,7 млрд грн, у валютному еквіваленті — $159,4 млрд. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Міністерства фінансів.

При цьому у листопаді державний борг у гривні зріс на 3,6% (+231,1 млрд грн), у валютному еквіваленті збільшився на 2,8% (+$3,4 млрд).

За його даними, основний приріст державного боргу за листопад обумовлюється отриманням $4,8 млрд пільгового кредиту, наданого Світовим банком коштом США та інших партнерів у рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine)

Структура державного боргу (на кінець листопада):

74,2% - борг у валюті (зовнішній + валютні ОВДП), 25,8% - борг у гривні (до війни 65,1% на 34,9%)

71,8% - зовнішній борг, 28,2% - внутрішній (до війни 61% і 39% відповідно)

58,4% - зовнішні офіційні позики (в т.ч. ЄС – 27,5%), 27,2% - ОВДП, 10% - єврооблігації (вкл. гарантовані державою), 4,4%

інша заборгованість

Данило Гетманцев уточнює, що у грудні темпи зростання державного боргу продовжать прискорюватись через залучення зовнішніх пільгових кредитів. Утім за підсумками року динаміка державного боргу залишатиметься стриманою, в т.ч. завдяки реструктуризації єврооблігацій, відносній курсовій стабільності, наданні близько 30% зовнішнього офіційного фінансування у вигляді грантів. За останнім прогнозом МВФ державний борг сягне 92,2% ВВП (проти 84,4% у 2023 році)

Нагадаємо, державний борг України у 2024 році зріс до 95,6% ВВП порівняно з 82,3% у 2023 році, що відображає погіршення державних фінансів. Бюджетний дефіцит склав 18,7% ВВП. Це створює значні фінансові виклики для країни.

Прогнози щодо економіки України на наступні роки вказують на те, що річні темпи зростання ВВП у 2025–2029 роках становитимуть у середньому 4,1%. У період із 2030 до 2039 року середнє зростання уповільниться до 3,7% на рік.

Протягом наступних 15 років очікується поступове покращення позицій України у світовому рейтингу економік: із 58-го місця у 2024 році до 57-го у 2039 році.