В Украине изменилось учреждение, ответственное за сферу интеллектуальной собственности

Кабинет министров передал функции национального органа интеллектуальной собственности от Украинского института интеллектуальной собственности (Укрпатента) к государственной организации "Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций" (УкрНОИСИ).

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Как сообщает Министерство экономики, этот офис станет субъектом, выполняющим такие функции, с 8 ноября. Соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании 28 октября.

"Институционные изменения, принятые Кабинетом министров – это шаг по реализации реформы государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности и наших обязательств на пути к членству в ЕС. Эти изменения должны улучшить инвестиционный климат в Украине и обеспечить технологическое развитие государства", - указала министр Юлия Свириденко.

По ее словам, создание мощного IP-офиса позволит государству способствовать украинским изобретателям и бизнесу эффективно развивать свои наработки, иметь возможность наращивать капиталы и зарабатывать деньги за счет нематериальных ценностей.

"Мы должны создать такую среду, чтобы разработчик и бизнес были заинтересованы обеспечивать охрану прав интеллектуальной собственности именно в Украине", - подчеркнула чиновник.

В правительстве также указывают, что для эффективной и непрерывной работы украинского IP-офиса будет обеспечена максимальная сохранность экспертного потенциала патентного ведомства, его расширение и постоянное повышение квалификаций сотрудников.

"Реализуя шаги Украины как кандидата в члены ЕС, IP-офис будет руководствоваться в своей деятельности принципами прозрачности, профессиональности, открытости и постоянного диалога с профессиональной средой", - отметила глава украинского офиса Елена Орлюк.

Украина начала реформу государственной системы интеллектуальной собственности еще в 2016 году. Одним из этапов стало предусмотрение законом национального органа интеллектуальной собственности, функции которого должна выполнять государственная организация, созданная центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализуемую государственную политику в сфере интеллектуальной собственности (таким ведомством является Минэкономики).

До этого выполнение функций такого органа было временно возложено на Укрпатент. Как отмечают в самом институте, передача функций органа по вопросам интеллектуальной собственности от него к УкрНОИСИ стало ожидаемым шагом в рамках реформы.