В Україні змінилася установа, відповідальна за сферу інтелектуальної власності

Кабінет міністрів передав функції національного органу інтелектуальної власності від Українського інституту інтелектуальної власності (Укрпатенту) до державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (УкрНОІВІ).

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Як повідомляє Міністерство економіки, цей офіс стане суб’єктом, що виконує такі функції, з 8 листопада. Відповідне розпорядження уряд ухвалив на засіданні 28 жовтня.

"Інституційні зміни, ухвалені Кабінетом міністрів – це крок з реалізації реформи державної системи правової охорони інтелектуальної власності та наші зобов’язання на шляху до членства у ЄС. Ці зміни мають покращити інвестиційний клімат в Україні та забезпечити технологічний розвиток держави", - вказала міністр Юлія Свириденко.

За її словами, створення потужного ІР-офісу дозволить державі сприяти українським винахідникам та бізнесу ефективно розвивати свої напрацювання, мати змогу нарощувати капітали і заробляти гроші за рахунок нематеріальних цінностей.

"Ми маємо створити таке середовище, щоб розробник та бізнес були зацікавлені забезпечувати охорону прав інтелектуальної власності саме в Україні", - наголосила чиновниця.

В уряді також вказують, що для ефективної та безперервної роботи українського ІР-офісу буде забезпечено максимальне збереження експертного потенціалу патентного відомства, його розширення та постійне підвищення кваліфікацій працівників.

"Реалізовуючи кроки України як кандидата у члени ЄС, ІР-офіс керуватиметься у своїй діяльності принципами прозорості, фаховості, відкритості та постійного діалогу з професійним середовищем", - зазначила очільниця українського офісу Олена Орлюк.

Україна розпочала реформу державної системи інтелектуальної власності ще в 2016 році. Одним з етапів стало передбачення законом національного органу інтелектуальної власності, функції якого має виконувати державна організація, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності (таким відомством є Мінекономіки).

Досі виконання функцій такого органу були тимчасово покладені на Укрпатент. Як зазначають у самому інституті, передача функцій органу з питань інтелектуальної власності від цього до УкрНОІВІ була очікуваним кроком в рамках реформи.