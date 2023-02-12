В Украине проведут первые аукционы по продаже янтаря

В государственной системе "Прозорро.Продажи" объявили первые электронные аукционы по продаже янтаря более чем на 13 млн гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба ГП "Прозорро.Продажи".

Отмечается, что первые онлайн-аукционы по продаже янтаря объявило Государственное хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней Украины на основании решения Министерства финансов Украины.

В настоящее время объявлено 17 таких аукционов. Общая стартовая сумма всех аукционов составляет более 13 миллионов гривен.

Стартовая стоимость самого дешевого лота 3 тысячи гривен, самого дорогого - более 3 млн гривен.

Эти онлайн-аукционы должны пройти в системе "Прозорро.Продажи" 27 февраля 2023 года.

"Все запланированные торги будут проходить на повышение цены. Если лот не продастся на первом аукционе, в течение пяти рабочих дней после его завершения, в системе появится объявление о повторных торгах", - отмечают в "Прозорро.Продажи".

Там добавляют, что будущие покупатели янтаря могут принять участие в торгах с любой площадки, которая аккредитована в системе "Прозорро.Продажи".

Список всех аккредитованных площадок по ссылке.

Ранее Кабинет министров установил порядок продажи янтаря Государственным хранилищем драгоценных металлов и драгоценных камней через электронную торговую систему "ProZorro.Продажи" своим постановлением №1069 от 27 сентября.