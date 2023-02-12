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В Україні проведуть перші аукціони з продажу бурштину
В державній системі “Прозорро.Продажі” оголосили перші е-аукціони з продажу бурштину на понад 13 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба ДП "Прозорро.Продажі".
Зазначається, що перші онлайн-аукціони з продажу бурштину оголосило Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України на підставі рішення Міністерства фінансів України.
Наразі оголошено 17 таких аукціонів. Загальна стартова сума всіх аукціонів складає понад 13 мільйонів гривень.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Стартова вартість найдешевшого лота 3 тисячі гривень, найдорожчого — понад 3 млн гривень.
Ці онлайн-аукціони мають відбутися в системі “Прозорро.Продажі” 27 лютого 2023 року.
"Усі заплановані торги проходитимуть на підвищення ціни. Якщо лот не продасться на першому аукціоні, протягом п’яти робочих днів після його завершення, в системі зʼявиться оголошення про повторні торги", - зазначають в “Прозорро.Продажі”.
Там додають, що майбутні покупці бурштину можуть взяти участь у торгах з будь-якого майданчика, який акредитований в системі “Прозорро.Продажі”.
Перелік всіх акредитованих майданчиків за посиланням.
Раніше Кабінет міністрів встановив порядок продажу бурштину Державним сховищем дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння через електронну торгову систему "ProZorro.Продажі" своєю постановою №1069 від 27 вересня.