За четыре месяца "Нафтогаз" уплатил в госбюджет более 30 млрд грн налогов

За первые 4 месяца текущего года "Нафтогаз" уплатил в госбюджет более 30 миллиардов гривен. Это – 15% всех налоговых поступлений государственного бюджета Украины за 2023 год.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Несмотря на войну, "Нафтогаз" остается одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Только в апреле мы аккумулировали 6,2 млрд грн налогов, что составляет почти 13% от всех налоговых поступлений государственного бюджета страны", – сообщил Алексей Чернышев, председатель правления НАК "Нефтегаз". "Нафтогаз Украины".

По состоянию на 1 мая 2023 года Группа Нафтогаз уплатила почти 33 млрд грн в сводный бюджет Украины (государственный и местные бюджеты).

В целом, с начала 2023 года, за январь-апрель налоговые поступления в сводный бюджет составляют 337,9 млрд грн. Из этой суммы в государственный бюджет было направлено 200,6 млрд. грн., а в местные бюджеты – 137,3 млрд. гривен.

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев вчера сообщил, что доходы сводного бюджета Украины в первом квартале 2023 года выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время расходы увеличились в 1,8 раза.